Burzowa pogoda w Polsce 10.09.2021. Zobacz najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Prognoza burzowa na dzień (piątek) Ważność: od godz. 08:00 dnia 10.09.2021 do godz. 20:00 dnia 10.09.2021 👉Burze z opadami do 20-25 mm i porywami wiatru do 70 km/h, możliwe będą w godzinach popołudniowych i wieczornych na krańcach zachodnich kraju. ⛈ Opis szczegółowy 👇 Polska będzie pod wpływem zatoki niżu znad Wysp Brytyjskich, jedynie południowy wschód kraju będzie jeszcze w zasięgu słabnącego wyżu z rejonu Mołdawii. Na przeważającym obszarze kraju masa powietrza będzie sucha. Nad zachodnią Polskę stopniowo napłynie powietrze o podwyższonej zawartości wilgoci (TPW 25-35 mm, punktowo do 40 mm), jednak będzie ona skumulowana głównie w dolnej troposferze. Masa ta będzie także niestabilna (LI do -5K), co przełoży się na zasoby energii CAPE rzędu 1000-2000 J/kg. Jednak silne niedosyty wilgoci w środkowej troposferze i brak dodatkowych czynników inicjujących konwekcję będzie skutkować znacznym ograniczeniem głębokiej konwekcji. Dopiero w godzinach późno popołudniowych do zachodnich granic kraju zbliży się linia zbieżności i to właśnie na niej istnieje największe prawdopodobieństwo rozwoju burz. Przy słabych warunkach kinematycznych będą się tworzyć izolowane komórki, które będą wolno przemieszczać się z południowego zachodu na północny wschód. Burzom mogą towarzyszyć opady deszczu do około 20-25 mm i porywy wiatru punktowo do 70 km/h. Możliwy jest także grad. " - to najnowszy post na Facebooku dotyczący burz w Polsce, opublikowany 10.09.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w naszym kraju.