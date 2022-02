Burzowa pogoda w Polsce 10.02.2022. Zobacz najnowsze informacje

Media straszą wichurami w kolejnych dniach – Co wiemy na obecną chwilę! Media w Polsce już od kilku dni w swoich artykułach straszą ludzi, że za kilka dni czekają nas ponownie silne wichury do 80-100 km/h. Postanawiamy sprawdzić dla Was co na obecną chwilę co nas czeka w pogodzie w kolejnych dniach! Obecnie trudno mówić nam, że jest to analiza wstępna, ponieważ do owych wydarzeń zostało 7-8 dni wiec tak naprawdę jeszcze wszystko się zmieni jak znamy modele numeryczne, lecz jako ciekawostka możemy powiedzieć, że w okresie od 17 do 18 lutego modele numeryczne w swoich wyliczeniach sugerują, że nad naszymi okolicami przejdzie kolejna silniejsza wichura. Niestety modele numeryczne na tę chwilę jeszcze nie są zgodne co do terminu wystąpienia owej wichury, lecz, jeżeli ufać modelowi ECMWF, to najsilniejsze podmuchy wiatru spodziewać się można 18 lutego do 70-90 km/h Model GFS spodziewa się wichury nad naszymi okolicami 17 lutego z podmuchami do 75 km/h. Tak jak już wspomnieliśmy na wstępie trudno na tę chwilę jest mówić o jakichś pewnych wyliczeniach modeli numerycznych, lecz chcemy zapewnić, że nasz zespół bacznie obserwuje najnowsze odsłony modeli numerycznych na ten okres! O pewniejszych wyliczeniach możemy mówić dopiero za kilka dni!