Burzowa pogoda w Polsce 10.01.2022. Zobacz najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (10.01.2022) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Witajcie w nowym tygodniu 🙂🙂 W poniedziałek Podkarpacie zacznie obejmować antycyklonalna cyrkulacja wyżu znad Półwyspu Skandynawskiego, wypierając zalegającą nad województwem zatokę obniżonego ciśnienia na południe kontynentu. Jednocześnie wspomniany wyż będzie łączył się klinem z innym układem podwyższonego ciśnienia z rejonów wybrzeża Portugalii, tworząc rozległy wał wyżowy, który dopiero w środę będzie ulegał stopniowej dezintegracji. Obecność klina wyżowego wymusi zmianę kierunku przepływu powietrza na wschodni i północno wschodni pochodzenia polarno-kontynentalnego. Na mapach nad Północnym Atlantykiem widać już kolejny niż, który w kolejnych dniach tygodnia ponownie odbuduję strefową cyrkulację. W dzień całkowite oraz duże z przejaśnieniami. Rano lokalnie mgły ograniczające widzialność do 200 m. Miejscami pojawią się słabe opady śniegu, głównie wzdłuż południowych rubieży województwa. Temperatura maksymalna do -6°C/0°C. Wiatr słaby i umiarkowany. Miłego początku tygodnia 🙂🙂. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Nowy tydzień przyniesie nam zachmurzenie duże oraz całkowite, miejscami słabe opady śniegu. Temperatury będą oscylować między -4 a 0°C. Ciśnienie ostro w górę, w południe wyniesie 1019hPa. Miłego dnia! 😊🙋 Tragedia w Pakistanie. Ludzie zamarzali w samochodach. P24

Tragedia w Pakistanie. Co najmniej 22 osoby zamarzły po tym, gdy utknęły w swoich samochodach na zasypanych drogach dojazdowych do Murree, górskiego miasta w Pakistanie. Turyści wybrali się, aby zobaczyć na własne oczy zimę i intensywne opady śniegu. „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

Nagła zmiana ciśnienia! Skok o niemal 40 hPa ‼ Spójrzcie na parametr ciśnienia na meteogramie UM Model. W środę spodziewane jest nad naszym krajem wzrost ciśnienia do wartości w okolicach 1040 hPa. Osoby wrażliwe na skoki ciśnienia mogą odczuwać osłabienie, złe samopoczucie oraz ból głowy.

Na jednym z bieszczadzkich szlaków.😮🐻🐻🐻 Zdjęcie: Nadleśnictwo Baligród, Lasy Państwowe Chmury Kelvina-Helmholtza w Czechach. Zdjecia. P24

Chmury Kelvina-Helmholtza w Czechach zostały zaobserwowane i uwiecznione 18.12.2021 przez Jarda Yous. Pięknie podkreślało je zachodzące słońce. Komu z Was udało się zaobserwować chmury tego typu? Podzielcie się zdjęciami. Najlepsze pioruny 2021! ⚡️ | The best lightnings of 2021⚡️

Zapraszam serdecznie 😁👌 Kompilacja najlepszych uderzeń piorunów z całego 2021 roku ⚡⚡⚡ Krótkie ale mega piorunujące podsumowanie sezonu 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣👊👍 https://youtu.be/A5kFU4zkso4 PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA PONIEDZIAŁEK 10.01 I NOC Z PONIEDZIAŁKU NA WTOREK. - Myszkowscy Łowcy Burz

Najnowsza prognoza pogody już na naszej stronie http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2022/01/09/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-poniedzialek-10-01-i-noc-z-poniedzialku-na-wtorek/

Prognoza na noc 9/10.01.2022 i dzień 10.01.2022 Najbliższa noc pogodna w zachodniej połowie województwa 🌙, na wschodzie niskie chmury ☁️ Nad ranem już wszędzie się zachmurzy, pojawią się miejscami gęste mgły 🌫️ Wiatru praktycznie brak, temperatura minimalna -8/-6 stopni 🥶 na zachodzie i południu województwa, -6/-5 stopni w centrum i na północy oraz -4/-3 stopni na wschodzie województwa 📉 W poniedziałek przejaśnienia jeśli się pojawią, to tylko miejscami na północy województwa. ⛅ Poza tym pochmurno a także mglisto ☁️🌫️, możliwe lokalnie niewielkie prószenie śniegu ❄️ wiatr słaby i umiarkowany, temperaura od -3/-2 stopni na wschodzie i północy do -1/0 stopni na pozostałym obszarze 📉

