Burzliwa debata w Sejmie ws. przedłużenia stanu wyjątkowego. „Kiedy, jak nie teraz, polska klasa polityczna powinna się zjednoczyć?”

Za wyrażeniem zgody na przedłużenie stanu wyjątkowego zagłosowało 237 posłów, przeciw było 179, od głosu wstrzymało się 31. Za przedłużeniem stanu wyjątkowego opowiedzieli się posłowie PiS i Konfederacji. Głosowanie przeciw zapowiadali posłowie KO i Lewicy, posłowie KP-PSL zadeklarowali wstrzymanie się od głosu. Podobnie wypowiadali się posłowie kół: Polska 2050, Polskie Sprawy, Porozumienie.

Głosowanie poprzedziła burzliwa debata w Sejmie. „Pomimo 30 dni od wprowadzenia stanu wyjątkowego polska granica została zalana krwią uchodźców, i to krew, której ze swych rąk już nigdy nie zmażecie, rządzący” – mówił wczoraj szef klubu Lewicy, Krzysztof Gawkowski. Posłowie Lewicy cytowali Biblię, modlili się. Wielu polityków opozycji miało zdjęcia „dzieci z Michałowa”.

Poseł Solidarnej Polski, Jan Kanthak ocenił w rozmowie z polskatimes.pl, że „to, co się działo wczoraj podczas debaty nad przedłużeniem stanu wyjątkowego było nieprawdopodobne”. – Muszę powiedzieć, że do tej pory nie wzburzyła mnie tak żadna debata, jak ta wczorajsza. To, co widzimy w mediach, to jest tylko wycinek tego, co się działo na sali plenarnej, bo – pamiętajmy – ostatnie rzędy i środkowe na sali plenarnej nie mieszczą się w kadrze kamery – mówił.