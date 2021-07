Burze, Warszawa. Skutki poniedziałkowej burzy w Warszawie. Straż pożarna interweniowała 140 razy!

W poniedziałek (13 lipca) przeszedł nad Warszawą front burzowy. Intensywne opady deszczu spowodowały lokalne podtopienia, a silny wiatr połamał drzewa.

- Do godz. 8 rano [we wtorek - przyp.] straż pożarna zrealizowała wszystkie 140 zgłoszeń, które były wynikiem wczorajszej burzy. Około 80 zgłoszeń dotyczyło podtopień. Najwięcej było na Mokotowie i Ursynowie. Około 40 zgłoszeń to usuwanie powalonych drzew z ciągów komunikacyjnych i ulic. Pozostałe związane były z pompowaniem wody. W tym przypadku było tzw. kolejkowanie, czyli najpierw odbywało się to tam, gdzie była najpilniejsza potrzeba, a później zgodnie z godziną zgłoszenia - wyjaśnia nam w rozmowie mł. asp. Łukasz Wichrowski z KSP.