Burze w Polsce 9.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Jutro w ciągu dnia kolejne opady ❄❄❄🥶 W czwartek przez Polskę przewędruje niż, który dotrze do nas z południa, dlatego jego trajektoria nie jest jeszcze jasna. Ale niemal wszystkie modele widzą opady śniegu w naszym regionie, głównie w jego zachodniej części. Uwaga! Rano możliwe będą słabe opady mżawki przy ujemnej temperaturze, co może spowodować gołoledź na drogach. Pierwsze opady śniegu mogą pojawiać się w okolicach południa. Najmocniejszych opadów spodziewamy się pod wieczór i w nocy. Miejscami mogą być to opady marznące!! Do piątkowego przedpołudnia może spaść w sumie kilka centymetrów świeżego śniegu. Jutro po dokładniej analizie przebiegu linii frontu będziemy mogli napisać Wam nieco dokładniej, gdzie i jakiego rodzaju opady wystąpią. Jednak na drogach może być bardzo ślisko!

Silne opady śniegu i adwekcja ciepła z południa. Analiza.P24