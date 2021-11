Burze w Polsce 9.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

9.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "Prognoza na najbliższe dni! Szaro, buro i ponuro za oknami... Ale taka pogoda miała dominować na początku tego tygodnia i póki co wszystko się sprawdza. Spoglądnijmy kochani w prognozy na kolejne dni i sprawdźmy czy szykują się nam jakieś zmiany? Dzisiejsza noc oraz jutrzejszy poranek przyniosą w większości regionu przymrozki do -4/5°C. Środa będzie dniem z większą ilością słońca ale zachmurzenie oraz zamglenia będą się gdzieniegdzie utrzymywały do późnych godzin popołudniowych. Chłodno, max do 10°C. Czwartek i piątek będą całkiem ładne, bo pojawi się słońce a temperatury wzrosną do 11/12°C ale i w tych dniach, do godzin południowych nie możemy wykluczyć mgieł oraz zachmurzenia. Wiatr będzie słaby, jedynie w Bieszczadach mocniejszy. Weekend zapowiada się podobny, dość chłodny z możliwym całkowitym zachmurzeniem ale raczej bez opadów... Ciągle obserwujemy prognozy na drugą połowe tego miesiąca i absolutnie nie widzimy żadnych zmian co do naszych wcześniejszych zapowiedzi, zima nadchodzi! Zimowa aura zawita do całej Europy, czeka nas mróz i śnieg od Hiszpanii po Polskę... ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 9.11.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?