Burze w Polsce 9.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Witajcie 🙂🙂 W środę nad nasz obszar synoptyczny sięgnie klin wyżowy ośrodka, którego centrum znad rejonów Wysp Brytyjskich oraz Francji przesunie się dzisiaj nad tereny Południowej Europy, przy jednoczesnej rozbudowie w kierunku Polski, oraz Bałkanów. Po jego północnych peryferiach przemieszcza się zasadniczy front polarny wielocentrycznego niżu znad Północnej części Europy. Swobodny ruch stref frontowych jest blokowany przez wyż syberyjski, przez co nad Wschodnią Europą robi się trochę tłoczno, a front polarny ulega kolejnym zafalowaniom. Dzisiaj w polu podwyższonego ciśnienia wędrować będzie front ciepły, za którym napłynie do nas ciepła ale i wilgotna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W dzień zachmurzenie duże z przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami słabe opady atmosferyczne, z racji wysoko położonej izotermy zera stopni z dodatnią temperaturą będą to głównie opady deszczu, powyżej 400 m n.p.m. opady będą przechodzić w opady mieszane, w wyższych partiach Bieszczad sam śnieg. Temperatura maksymalna do 1°C-8°C, lokalnie 9 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Spokojnego dnia życzę 🙂🙂