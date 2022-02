Burze w Polsce 8.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski poinformował w poniedziałek wieczorem, że trzech górników zostało poszkodowanych wskutek wstrząsu w kopalni Mysłowice-Wesoła. Z jednym z nich jest kontakt telefoniczny, górnik ten widzi dwóch pozostałych - rozpoczęto akcję ratowniczą. Jak poinformował rzecznik Polskiej Grupy Górniczej Tomasz Głogowski, około godz. 20:40 doszło do wstrząsu w pokładzie 510/3 w rejonie ściany 04AW kopalni Mysłowice-Wesoła. Kopalniane służby obliczyły jego energię na 4*10^7 J (dżula). Odpowiada to magnitudzie ok. 3,05 (i oznacza 3,05 stopnia w tzw. skali Richtera). Z pierwszych danych Europejskiego Centrum Sejsmologicznego (European-Mediterranean Seismological Centre – EMSC) wynikało, że magnituda wstrząsu odnotowanego o godz. 20.34. wyniosła 3,4 (oznacza to 3,4 stopnia w tzw. skali Richtera). Wstrząs odczuli mieszkańcy centralnej części woj. śląskiego.