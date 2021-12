Burze w Polsce 7.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 7.12.2021

#Prognoza pogody na środę. #Noc Zachmurzenie duże, na zachodzie umiarkowane i małe. Temperatura spadnie do -3/-4 stopni Celsjusza, możliwe mniejsze wartości ( przy mniejszym zachmurzeniu, możliwe też większe wartości przy większym zachmurzeniu. Wiatr słaby. #Dzień W dzień zachmurzenie umiarkowane i duże. Temperatura wyniesie ok 0/1 stopni Celsjusza. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z południowego wschodu. Barometry wskażą w południe 1007 hPa. Życzymy miłej nocy i środy Lubuscy Łowcy Burz :) .

OSTRZEŻENIE. GOŁOLEDŹ I SILNY MRÓZ. Noc z wtorku na środę - Na północnym wschodzie silny mróz. Pył diamentowy i możliwość zobaczenia filarów świetlnych szczególnie na północnych krańcach woj. Podlaskiego. Ślisko w całym kraju. Podoba Ci się to, co robimy? Możesz postawić nam kawę, korzystając z poniższego linku. https://buycoffee.to/pawelimartalowcyburz Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

👉W tym roku #zima trochę wyszła poza schemat ostatnich lat i dość dobrze daje o sobie znać już od początku #grudzień2021🧐Było już trochę śniegu❄️ teraz mamy całkiem solidny mróz🌬️ a w okolicy weekendu znów może sypnąć🌨️ 👉Przy bieżącej sytuacji brakuje nam w sumie jednego ... po prostu słońca🙄 Krajobraz nabrałby wtedy przyjemniejszych barw niż ta wszechobecna szarość pod niskimi chmurami warstwowymi🌫️ 👉No właśnie, a czy do tej pory mieliście już okazję sfotografować📸jakąś fajną zimową scenerię?🤔Pochwalcie się w komentarzach!😋My próbujemy ostatnio przy każdej możliwej sytuacji z przejaśnieniami😁 #pogoda #Warmia #Mazury #zima2021 #fotografia

Prognoza na noc 7/8.12 i dzień 8.12 Najbliższa noc przeważnie pochmurna ☁️, tylko na północy i wschodzie województwa szansa rozpogodzenia 🌛 temperarura minimalnie wyniesie w większej części województwa -4/-7 stopni, na północy i wschodzie -7/-10 stopni. Lokalnie przy granicy z woj. podlaskim i warmińsko-mazurskim może spaść nawet do -12 stopni 🥶🥶 Wiatr słaby, ale zimny i przenikliwy, ze wschodu 🌬️ W środę rozpogodzenia będą postępować wgłąb województwa ⛅, do końca dnia pochmurno tylko na południowy zachód od Wisły ☁️ Temperatura maksymalna od -7 stopni na północy województwa do -2 stopni na południu. Coraz silniejszy wiatr, z kierunków wschodnich, będzie jeszcze dodatkowo obniżał temperaturę odczuwalną 🌬️🥶