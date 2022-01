Burze w Polsce 7.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 7.01.2022. Sprawd藕 najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Wczorajszy dzie艅 ostatecznie zako艅czy艂 trwaj膮cy ju偶 od kilku dni okres odwil偶y. Po przej艣ciu frontu okluzji ch艂odnej do regionu zacz臋艂a nap艂ywa膰 zimna masa powietrza pochodzenia arktycznego o cechach morskich, w kt贸rej z powodzeniem dochodzi艂o do rozwoju formacji konwekcyjnych. Dzisiaj nad region si臋gnie klin wy偶u o艣rodka, kt贸rego centrum znad Europy Zachodniej przemie艣ci si臋 dzisiaj w rejony P贸艂wyspu Ba艂ka艅skiego. Niska zawarto艣膰 wilgotno艣ci wzgl臋dnej na poszczeg贸lnych poziomach troposfery spowoduje, 偶e po kilku szaro burych dniach w ko艅cu pojawi si臋 wi臋cej chwil ze s艂o艅cem. W dzie艅 zachmurzenie ma艂e i umiarkowane, opady na dzi艣 nie s膮 prognozowane. Temperatura maksymalna powietrza wzro艣nie w okolice -4掳C/2掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, po艂udniowo-zachodni i po艂udniowy. Mi艂ego dzionka 馃檪馃檪. " - to najnowsza wiadomo艣膰, kt贸ra pojawi艂a si臋 na Facebooku dotycz膮ca burz w naszym kraju, opublikowana 7.01.2022. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w Polsce.