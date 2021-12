Burze w Polsce 6.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Atmosfera gotuje się jak kocioł! To lato jest wyjątkowo niespokojne - mówi "łowca burz" Jarosław Turała. Jak powstaje burza? Wyjaśniamy!

Klimat się ociepla i większość z nas nie ma co do tego wątpliwości. Potwierdzają to także obserwatorzy pogody i miłośnicy meteorologii. Im więcej ciepła w...