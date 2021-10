Burze w Polsce 6.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo cz臋ste zjawisko, kt贸re pojawia si臋 w Polsce i mo偶e wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto 艣ledzi膰 informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio si臋 do niej przygotowa膰. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomo艣ci o burzach w Polsce. Mo偶e b臋dzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomo艣ci o burzach w Polsce

To niestety ju偶 koniec bardzo ciep艂ej i s艂onecznej aury. Wczoraj notowali艣my nawet 25 i 26 stopni Celsjusza. By艂 to raczej ostatni tak ciep艂y dzie艅 w tym roku.

Dzie艅 dobry 馃檪 Co nas czeka w dzie艅? A stopniowe zmiany. Dzisiaj na obszarze wojew贸dztwa podkarpackiego obserwowa膰 b臋dziemy dwa typy pogody, wschodnia cz臋艣膰 wojew贸dztwa pozostanie w obj臋ciach stabilnego kontynentalnego wy偶u rosyjskiego z adwekcj膮 suchej kontynentalnej masie powietrza. Natomiast nad zachodnie rubie偶e Podkarpacia zaznaczy si臋 blokowany przez wy偶 rosyjski zatoka z pofalowanym frontem atmosferycznym. W tych regionach miejscami mog膮 pojawi膰 si臋 opady deszczu, kt贸rych i tak nie powinno by膰 specjalnie du偶o. Jest to te偶 niewielka korekta wzgl臋dem niedzielnych rozda艅 prognostycznych, kt贸re wskazywa艂y na wej艣cie opad贸w najbli偶szej nocy. Zachmurzenie na wschodzie ma艂e i umiarkowane, w zachodniej cz臋艣ci Podkarpacia w ci膮gu dnia wzrastaj膮ce do du偶ego. W najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna powietrza oscylowa膰 b臋dzie w interwale 13-18掳C. Wiatr nadal odczuwalny umiarkowany okresami silniejszy zw艂aszcza w g贸rach. Wy偶 rosyjski s艂abnie (na chwil臋) i wpu艣ci wspomnian膮 stref臋 frontow膮, SIGNIFICANT IMGW-PIB na g. 06 UTC lokuj臋 j膮 wzd艂u偶 zachodnich cz臋艣ci kraju i w ci膮gu dnia przemie艣ci si臋 w rejony wojew贸dztw centralnych (po艂udnikowo). Za stref膮 frontow膮 w strefie osiadania ch艂odnego powietrza post臋puje kompensacja ci艣nienia czego efektem jest rozbudowa klina wy偶owego o艣rodka znad Zachodniej Europy. Ten wy偶 w nied艂ugim czasie po艂膮czy klinem z wy偶em rosyjskim tworz膮c rozleg艂y wa艂 wy偶owy obejmuj膮cy przewa偶aj膮cy obszar Starego Kontynentu. Z tego te偶 powodu opady frontowe b臋d膮 stopniowo zanika膰, a sam front b臋dzie ulega艂 stopniowej dezintegracji (frontoliza). Niestety w kolejnych dniach o tak wysokich temperaturach jakie notowali艣my w ostatnich dniach mo偶emy tylko pomarzy膰, trzy grosze do zbli偶aj膮cego si臋 och艂odzenia dorzuci ni偶 g贸rny znad Wschodniej Europy. W obszarze wspomnianego frontu nad Morzem Liguryjskim w ci膮gu ostatniej doby dosz艂o do uformowania dynamicznego ni偶u, w ci膮gu 12 godzin spad艂o tam 740,6 mm wody, co jest nowym europejskim rekordem. W ci膮gu 24 godzin suma opad贸w wynios艂a 883,6 mm, niewyobra偶alna dla mnie liczba. Dane radarowe IMGW-PIB Dane kachelmannwetter