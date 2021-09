Burze w Polsce 6.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

6.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "CIEKAWOSTKA :D ZIMNE WRZEŚNIE W HISTORII Cofnijmy się 20 lat wstecz, do pamiętnego września 2001 r. Pamiętnego za sprawą ataków terrorystycznych w USA, które wstrząsnęły całym światem. Czy wiecie jednak, czym interesującym zapisał się wrzesień 2001 r. w naszym województwie? W historii pomiarów IMGW w Łodzi (1951-dzisiaj) tylko raz zdarzyło się, że przez cały wrzesień temperatura ani razu nie przekroczyła 20°C! Najcieplej było 4 września, kiedy termometry w Łodzi pokazały na moment 19,5°C! Kiedy to było? Właśnie w 2001 r. :D Co ciekawe, pomimo tego, że we wrześniu 2001 r. w Łodzi ani razu nie zmierzono temperatur równych i przekraczających 20°C, to miesiąc ten nie zapisał się jako najzimniejszy wrzesień w historii pomiarów w naszym województwie. Nie odnotowano wtedy żadnego przymrozka - najniższą odnotowaną temperaturą przy gruncie było +0,3°C w przedostatnim dniu miesiąca. Potwierdzają to też średnie miesięczne - ta we wrześniu 2001 r. wyniosła 11,7°C. Jest to wartość stosunkowo niska, jednak w porównaniu do rekordowego 1996 r, kiedy średnia temperatura września wyniosła zaledwie 10,4°C, to wrzesień 2001 r., chociaż nie rozpieszczał, nie był wcale taki zimny! Inne bardzo zimne wrześnie w Łodzi zdarzyły się w latach 1986 oraz 1990 - wtedy średnia temperatura pierwszego jesiennego miesiąca wyniosła równe 11°C. Wrzesień jest o tyle ciekawym miesiącem, że interesujące skrajności zdarzają się również w drugą stronę. Wrzesień 1999 r. dla odmiany zapisał się jako najcieplejszy w historii pomiarów. Średnia temperatura miesiąca - 16,3°C - pozwala wysnuć wniosek, że w zasadzie doświadczyliśmy średnio przez calusieńki miesiąc lata termicznego :D Pamięta ktoś z Was może wrzesień 2001 r, kiedy ani razu nie zobaczyliśmy "dwudziestki" na słupkach rtęci? Grafika: temperatury we wrześniu 2001r. w Łodzi wg IMGW: - żółty: temperatury przy gruncie mierzone o 6 rano; - czerwony: dobowe temperatury minimalne na wys. 2m; - biały: średnia miesięczna; - niebieski: średnia temperatura dobowa; - jakiś-tam-kolor (chyba szarozielony): temp. max na wys. 2m; Opracowanie własne, źródło danych: IMGW oraz meteomodel.pl #wrzesień #pogoda #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #ciekawostka #zimno #imgw. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 6.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?