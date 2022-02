Burze w Polsce 5.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Do Polski za frontem atmosferycznym napływa chłodna masa powietrza. Pojawią się liczne komórki opadowe, a obecność niewielkiej niestabilności atmosfery przyczyni się do możliwego rozwoju krótkotrwałych i niezbyt intensywnych burz. Dodatkowym czynnikiem wspomagającym będzie wpływ odsuwającego się układu niskiego ciśnienia. Burzom będą towarzyszyć punktowo silne porywy wiatru, a także opady deszczu, deszczu ze śniegiem i krupy śnieżnej. Wieczorem ryzyko powstawania kolejnych burz będzie znikome. Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.