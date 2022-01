Burze w Polsce 5.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Pogoda na środę i czwartek okiem Jarosława Turały. P24

Dzień dobry 🙂🙂 Niby środa, a dla niektórych pewnie trochę taki piąteczek 🙂 Tymczasem nad kontynentem europejskim dochodzi do stopniowej przebudowy pola barycznego, czego efektem będzie zamknięcie strefowej cyrkulacji zachodniej, a odbudowy północnej. Dla nas oznacza to pożegnanie ciepła, a przywitanie nieco chłodniejszego powietrza. W środę pozostaniemy w dobrze rozbudowanej zatoce obniżonego ciśnienia z kilkoma układami barycznymi. Główny z tendencją do wypełniania znajduje się w obszarze Półwyspu Skandynawskiego. To w jego zatoce przemieszczają się kolejne strefy frontowe. Dzisiaj nad Podkarpaciu zaznaczy się kolejny front atmosferyczny prowadzący opady atmosferyczne. Nad Europą Zachodnią zaczyna rozwijać się wyż, który w najbliższym okresie synoptycznym będzie rozbudowywał się w naszym kierunku. Do regionu napływa jeszcze stosunkowo łagodna polarnomorska masa powietrza, która w kolejnych godzinach będzie stopniowo wypierana. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże z małymi szansami na przejaśnienia. Pojawią się opady deszczu okresami o umiarkowanym natężeniu, prognozowana suma opadów deszczu do około 5-15 mm. W wyższych partiach Bieszczad opady mieszane. Temperatura maksymalna do 3°C/5°C, lokalnie 6 kresek. Wiatr słaby i umiarkowany, wzmagający się wieczorem w związku z przemieszczaniem się frontu chłodnego. Miłego dnia życzę 🙂🙂