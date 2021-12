Burze w Polsce 4.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

#PROGNOZA POGODY NA SOBOTE W sobotę znajdziemy się pod wpływem niżu z nad Wielkiej Brytanii, który przyniesie opady mokrego śniegu i śniegu z deszczem. #NOC Noc z dużym zachmurzeniem od północy postępujące opady śniegu, które nad ranem dojdą do centrum województwa. Uważajmy na drogach i chodnikach ze względu na tworzącą się pokrywę śnieżną do 5 cm, lokalnie 7-10 cm. Temperatura nad ranem wyniesie około 0 stopni. #SOBOTA W sobotę opady śniegu przesuną się do centrum województwa oraz słabnące opady dojdą na południe regionu. W ciągu dnia opady śniegu zaczną przechodzić w deszcz ze śniegiem. Na południu będą możliwe słabe przejaśnienia, będzie to jednak dość pochmurny i mglisty dzień. Temperatura wyniesie od 1 do 3 stopni i pokrywa śnieżna niestety będzie się topić. Wiatr początkowo umiarkowany południowy popołudniu słabnący z kierunku wschodniego. Ciśnienie będzie się obniżać i wyniesie 1000hPa. Spokojnego weekendu życzą Lubuscy Łowcy Burz - Mateusz Waszak