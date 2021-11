Burze w Polsce 4.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 4.11.2021

Obecnie prędkość wiatru na południu województwa śląskiego się nasila. Na mapie prędkości i kierunku wiatru od Windy.com widać dokładnie, że w tym momencie przy granicy z Niemcami mamy środek niżu i tam obecnie jest bezwietrznie, ponadto na zachodzie i północnym-zachodzie Polski mocno pada deszcz, jest tam też dosyć chłodno. W naszym regionie oddziałuje wiatr halny, przez co temperatura rośnie już do do 15/16 stopni Celsjusza.

W dniu dzisiejszym na terenie naszego województwa zostaje wydany pierwszy, najniższy stopień ostrzeżenia przed silnym wiatrem. Winowajcą tej sytuacji będzie ośrodek niżowy zmierzający do nas z południa. Jego centrum będzie znajdować się na zachodzie Polski ale mimo to u nas również da się we znaki. Największych porywów wiatru oczekujemy tradycyjnie w Bieszczadach, tam mogą przekroczyć 80 km/h. W pozostałej części województwa również doświadczymy silniejszych porywów wiatru lecz nie będą one zbyt silne. Wiatr zacznie słabnąć w godzinach popołudniowych by zaniknąć w nocy. W dniu dzisiejszym nasze samopoczucie nie będzie również najlepsze, wszystko za sprawą szybko zmieniającego się ciśnienia. Mimo iż wydawane ostrzeżenie jest najniższego stopnia to apelujemy o rozwagę.

