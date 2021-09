Burze w Polsce 4.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (4.09.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Wczorajsze piękne zdjęcie wykonane metodą Stars Stracking przez Pana Rafała z Tychów 😍🌟✨. ".

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Wczorajsze piękne zdjęcie wykonane metodą Stars Stracking przez Pana Rafała z Tychów 😍🌟✨

Sobota, także tradycyjnie pozwoliłem sobie na kilka godzin więcej snu 🙂 A w pogodzie w końcu zmiany. Po długiej dominacji wilgotnych niżów, piątek w końcu zapisał się jako dzień suchy i pogodny. Pomimo że sobota będzie kontynuowała suchy trend dnia poprzedniego, to jednak tak wielu pogodnych chwil jak w piątek nie będzie. Wszystko za sprawą wędrującego mało aktywnego frontu chłodnego, który aktualnie nad obszarem województwa podkarpackiego wyraża się znacznym wzrostem zachmurzenia. Zachmurzenie tej strefy dobrze wyrażona jest na bieżących zobrazowaniach satelitarnych. W ciągu dnia na ogół pogodnie i sucho, z drugiej jednak strony do końca nie można wykluczyć pojawienia się punktowych opadów. Temperatura maksymalna powietrza oscylować będzie w interwale 15-18°C. Za frontem chłodnym w strefie osiadania chłodnego powietrza postępuje kompensacja ciśnienia czego efektem jest rozbudowa klina wyżowego, który współpracując z niżem znad rejonów europejskiej Rosji zaciąga do nas niezbyt ciepłe masy powietrza, bo aż z dalekiej północy. Wyż znad Półwyspu Skandynawskiego ma jednak tendencję do wędrówki na wschód, co szybko wymusi zmianę cyrkulacji na tą przyjemniejszą, co odczujemy w przyszły tygodniu. Miłego dnia życzę 🙂🙂

Przed nami kilka dni ze sporą ilością słońca ☀️ oraz temperaturami powyżej 20°C Miłego weekendu 😊

Halo, halo #Gołdap!📢Nie przesadziliście trochę?😉To właśnie tu posterunek meteo odnotował najniższą temperaturę minimalną tej nocy - zaledwie 2,2°C, przy gruncie było zaś ... -0,2°C🥶 Przed nami jeszcze dwie noce z podobną temperaturą o poranku😐 Źródła danych: https://hydro.imgw.pl (IMGW-PIB), https://www.wunderground.com #pogoda #Warmia #Mazury #wrzesień2021 Galeria Wiejska Zawady Oleckie Pogoda na dziś 4 września. Lokalny deszcz na północy. Przejaśnienia i rozpogodzenia na pozostałym obszarze Polski | DobraPogoda24.pl

Dzień dobry, przed nami sobota 4 września 2021 https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-na-4-wrzesnia-2021-lokalny-deszcz-na-polnocy-polski-przejasnienia-rozpogodzenia

Sobota będzie kolejnym przyjemnym dniem z przewagą chwil słonecznych oraz małym zachmurzeniem. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia osiągnie wartość 18-19*C. Miłego weekendu 🌞🌞🌞

No i dojechaliśmy. Z tego miejsca to dopiero można burze obserwować. Kto zgadnie - gdzie było robione to zdjęcie?

#PROGNOZA POGODY NA SOBOTĘ W sobotę znajdziemy się pod wpływem wyżu z nad Skandynawii. #NOC Noc początkowo pogodna, w drugiej części nocy i rano, lokalnie gęste mgły utrudniające widoczność, uważajmy. W nocy i nad ranem temperatura spadnie od 11 do 9 stopni. #SOBOTA W sobotę pogoda będzie przeważnie słoneczna, po ustąpieniu porannych mgieł z umiarkowanym zachmurzeniem malejącym do małego. Temperatura od 21 na północy do 23 na południu. Wiatr słaby południowy. Ciśnienie wyniesie 1020hPa. Spokojnej nocy i pogodnego dnia życzą Lubuscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na noc 3/4.09 i dzień 4.09.2021r. Noc nad całym województwem pogodna. Zimno. Od 5 stopni na północy przez 6 na wschodzie, 7 w centrum do 8°C na południu i na zachodzie. Sobota przeważnie pogodna. Po południu wzrost zachmurzenia do dużego w przeważającej części. Od 16 stopni na wschodzie do 18°C na zachodzie.

W #baśniowej krainie podczas mglistego poranka...😍 Okolice #Wolsztyna. Oglądajcie z dźwiękiem.🙂 Autor filmu: @Leszek Przybyla