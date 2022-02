Burze w Polsce 4.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

NAJBARDZIEJ MOKRY STYCZEŃ W HISTORII POMIARÓW Tegoroczny styczeń pod wieloma względami był bardzo nietypowy. Przede wszystkim pierwszy miesiąc 2022 roku zapisał się na kartach historii jako bardzo wietrzny. Średnia temperatura powietrza była o ponad 3 stopnie wyższa. Natomiast pod względem ilości opadów - tegoroczny styczeń był rekordowy. Stacja IMGW Łódź Lublinek przez pierwsze 31 dni 2022 roku odnotowała sumę opadów - 74,9 mm. Oznacza to, że w historii pomiarów prowadzonych od 1951 roku jest to najwyższa wartość - do tej pory nigdy tyle nie napadało w styczniu. Do tej pory największa suma opadów padła w 2007 roku - było to 73,7 mm. Najsuchszym styczniem z kolei był ten w 1997 roku - spadło wówczas zaledwie 5 mm opadu. Dane zostały zaczerpnięte z IMGW i opracowane. Zachęcamy do obserwowania naszego profilu i śledzenia nas na bieżąco. Jutro w ciągu dnia pojawią się informacje odnośnie prognozowanego powrotu nieco silniejszego wiatru. Zostańcie z nami.