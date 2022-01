Burze w Polsce 4.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

4.01.2022 na Facebooku pojawił się post: "Przyjaźń i miłość między człowiekiem a psem nie zna granic. W Chorwacji pies uratował turystę przed śmiercią przez zamarznięcie. Jak podają chorwackie media i chorwaccy ratownicy, pies (Alaskan Malamute) położył się na swym panu, gdy ten wpadł do górskiego wąwozu. Pies grzał go przez 13 godzin do momentu przybycia służb ratunkowych.❤❤❤🐕. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 4.01.2022. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?

Burze to gwałtowne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, które mogą wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto sprawdzać informacje dotyczące sytuacji burzowej w Polsce, aby być na bieżąco. Śledź z nami najnowsze wiadomości z Facebooka o burzach w Polsce.

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Przyjaźń i miłość między człowiekiem a psem nie zna granic. W Chorwacji pies uratował turystę przed śmiercią przez zamarznięcie. Jak podają chorwackie media i chorwaccy ratownicy, pies (Alaskan Malamute) położył się na swym panu, gdy ten wpadł do górskiego wąwozu. Pies grzał go przez 13 godzin do momentu przybycia służb ratunkowych.❤❤❤🐕

🌬🌬Stopniowe ochłodzenie... Dokonuje się zmiana pogody. Przez Polskę wędruje układ niskiego ciśnienia z systemem frontów atmosferycznych i silniejszym wiatrem. Za niżem będzie napływać chłodniejsze powietrze z zachodu, a następnie z północy Europy. Pojawi się też więcej opadów, początkowo deszczu, później deszczu ze śniegiem i śniegu. 🌧🌦 Środa - silny wiatr osłabnie, ale w dalszym ciągu mogą pojawiać się umiarkowane porywy wiatru. Na niebie więcej chmur, pojawią się przelotne opady deszczu, po południu możliwe także opady deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu. Temperatura będzie spadać, rano do 4-6C, pod wieczór do 1-2C na plusie. 🌨🌬 Czwartek - chłodniej, maksymalnie do 2C powyżej zera. W ciągu dnia zachmurzenie umiarkowane i duże. Koło południa pojawią się opady deszczu ze śniegiem i śniegu, następnie temperatura spadnie poniżej 0C. Możliwe oblodzenie mokrych nawierzchni ⚠️. Wiatr umiarkowany początkowo z południowego-zachodu, w ciągu dnia będzie skręcać na zachodni. 🌤🌤 Piątek - pogodny ale chłodny. Ranek i wieczór mroźne, w ciągu dnia temperatura podskoczy w okolicę 0*C. Bez opadów. Wiatr słaby.

A wy jak podsumowalibyście pogodowo miniony, 2021 rok ? 🤔 Ciekawi jesteśmy, które z Waszych zdobyczy najlepiej opisują miniony rok! Autorem kompilacji jest Kamil Domowisz. Zdjęcie pochodzi z grupy Łowcy i Obserwatorzy Burz - Zdjęcia i raporty meteo, gratulujemy zdobyczy!

Zimowe Gorce są piękne❗ Słyszycie ten zgrzyt pod butami? 😊 📷 Borievky Photogallery PROGNOZA POGODY DLA POWIATU MYSZKOWSKIEGO I OKOLIC NA ŚRODĘ 05.01 I NA NOC ZE ŚRODY NA CZWARTEK. - Myszkowscy Łowcy Burz

Prognoza pogody na jutrzejszy dzień już na naszej stronie. Zapraszamy. http://myszkowscylowcyburz.pl/index.php/2022/01/04/prognoza-pogody-dla-powiatu-myszkowskiego-i-okolic-na-srode-05-01-i-na-noc-ze-srody-na-czwartek/

Prognoza na najbliższe dni! Po pierwszych bardzo ciepłych dniach stycznia, zbliżamy się wielkimi krokami do ochłodzenia, które rozpocznie się podczas jutrzejszej nocy. Zanim jednak pojawi się mróz oraz opady śniegu, to dziś w nocy czeka nas pochmurna, wietrzna oraz deszczowa aura... Środa przywita mieszkańców Podkarpacia intensywnymi opadami deszczu, przy temperaturach około 5/6°C powyżej zera. Obfite opady, utrzymają się w regionie do samego wieczora a nocą spodziewamy się gwałtownego ochłodzenia i wszędzie będzie około zera lub poniżej tej wartości. Zrobi się kochani bardzo ślisko, uważajmy na siebie! W czwartek (Trzech Króli), dzień rozpocznie się z zachmurzeniem umiarkowanym i całkowitym ale z biegiem dnia, pojawią się przelotne opady deszczu ze śniegiem i śniegu przy temperaturach od 0°C do 3°C. Wieczorem wypogodzi się i pojawi się spory mróz. Piątkowy poranek będzie mroźny i istnieje możliwość wystąpienia spadku temperatur, do wartości dwucyfrowych... Ogólnie dzień będzie pogodny, bez jakichkolwiek opadów z zachmurzeniem umiarkowanym. W większości regionu będzie trzymał całodobowy mróz, od -3°C do 0°C. Weekend nie przyniesie większych zmian w pogodzie, nie powinno nigdzie padać i jest szansa, że pojawi się gdzieniegdzie słońce. Nadal będzie zimno, bo temperatury wzrosną w ciągu dnia max do 1°C powyżej zera a noce pozostaną mroźne. Przyszły tydzień rozpoczniemy z podobną aurą jaka będzie nam towarzyszyła podczas weekendu, a więc słabej zimy ciąg dalszy... 😃

W #Waszyngtonie, #USA spadł śnieg! Poniżej Biały Dom w zimowej szacie.😍🌨️ Śnieżyce sparaliżowały stolicę, a także uziemiony został helikopter "Marine One" prezydenta Bidena przez co musiał godzinę wracać z lotniska w kolumnie samochodów.😅 W wyniku śnieżyc spadło około 20-25cm śniegu. Zdjęcie: The White House tt Chmury Mammatus. Jak powstają. Czym jest trypofobia? P24

Chmury Mammatus. Jak powstają. Czym jest trypofobia? P24

Chmury Mammatus. Czym są i jak powstają. Czy chmury mammatus wywołują trypofobię? Czym jest trypofobia? Więcej o tym w naszym artykule. https://wp.me/pcZwB4-1uO „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz Czy wróci do nas zima w tym tygodniu? Łowcy Burz Paweł i Marta

Czy wróci do nas zima w tym tygodniu? Patrząc na modele numeryczne - będzie to delikatny jej podmuch. I to tylko na chwilę. Sprawdźmy. https://lowcyburzpim.pl/czy-wroci-do-nas-zima/ „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały. Sieć Obserwatorów Burz

ZOBACZ KONIECZNIE Największe katastrofy naturalne w Polsce. Zobacz archiwalne zdjęcia