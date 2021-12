Burze w Polsce 3.12.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce Burze śnieżne i silne opady śniegu na Pomorzu. P24

OSTRZEŻENIE POGODOWE PRZED INTENSYWNYMI OPADAMI ŚNIEGU ++03-04.12.2021r.++ Pierwszy raz w tym sezonie zostaje wydane przez nas ostrzeżenie przed intensywnymi opadami śniegu. Dzisiaj najmocniej padać ma na pograniczu woj. Zachodniopomorskiego i Pomorskiego. Padać tam może dzisiaj przez cały dzień. Możliwy jest przyrost pokrywy śnieżnej głównie do 10-15cm (nie wykluczamy miejsc gdzie zostanie przekroczona liczba nawet ponad 20-25cm!). Ponadto opadom śniegu mogą towarzyszyć burze śnieżne! Opady występować będą przy temperaturze ok. 0*C, co wskazuje na to, że płatki śniegu będą duże.