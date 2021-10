Burze w Polsce 31.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

👉Wielu entuzjastów pogody, ale i nie tylko, bacznie obserwuje dziś "warunki kosmiczne"🚀gdyż istnieje realna szansa na pojawienie się silnej burzy geomagnetycznej i zorzy polarnej sięgającej naszych szerokości geograficznych🤔 👉Na ten moment, póki co, mamy spokój🤫Koronalny wyrzut masy, którego uderzenie ma doprowadzić do rozwoju burzy geomagnetycznej jeszcze nie dotarł💥Aktualnie nie ma jeszcze mowy o obserwacji zorzy polarnej🙅 👉Wiatr słoneczny ma niską prędkość rzędu około 350 km/s (w trakcie uderzenia powinien wzrosnąć nawet w okolice 800 km/s💨)jego gęstość wynosi ok. 35 protonów/cm3 (w czasie uderzenia spodziewany wzrost do ponad 80📈) a natężenie pola magnetycznego też jest słabe i nie wykazuje właściwego do rozwoju burzy (najlepiej długotrwałego) skierowania południowego⬇️ Standby ... ⌛ Źródło wykresu: https://www.swpc.noaa.gov/ #pogoda #Warmia #Mazury #październik2021 #jesień2021 #CME

Pamiętajcie, że dziś cofamy zegarki i śpimy godzinę dłużej :D Minutę po 2.59 następuje 2.00, żeby się nikt rano nie zdziwił ;) Po co to wszystko? Koncepcja zmiany czasu liczy już sobie ponad 200 lat, ale dopiero w połowie XX wieku została wprowadzona regulacja czasu, aby lepiej wykorzystać światło słoneczne. Przyjmując średnią długość dnia 12h oraz że godzinę przed wschodem i po zachodzie Słońca jest jasno, to według czasu zimowego godziny "jasne" to 5-19, a w czasie letnim - 6-20. Skoro większość osób nie jest aktywna przed 6.00, ale jest aktywna po 19.00, to czas letni jest ekonomicznie lepszą opcją. "Jasne" godziny aktywności miały też zwiększyć bezpieczeństwo na drogach. Z biegiem lat jednak zaczęto stosować bardziej ekonomiczne sposoby oświetlania oraz nasze życie zdominowała wszelkiego rodzaju elektronika, przez co zyski z przesuwania czasu zaczynają niknąć w oczach, a i psychologicznie nie jest to dobre zjawisko rozregulowujące nasz zegar biologiczny. Trwają debaty mające na celu zniesienie zmiany czasu, ale musi to nastąpić w całej Unii Europejskiej (ze względu na ten sam czas urzędowy). A tymczasem wszystkim śpiochom życzymy dobrej nocy - wykorzystajcie dobrze tę ekstra godzinę ;P [I pamiętajcie o możliwości ujrzenia zorzy polarnej! PS. MOŻLIWOŚCI - nie da się zagwarantować jej pojawienia się] Grafika: homebook.pl