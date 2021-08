Burze w Polsce 31.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Gdzie jest burza w Polsce? Sprawdź aktualne (31.08.2021) informacje prosto z Facebooka. Niedawno pojawił się post: "Wysoko w Tatrach zima pełną parą ❄❄ na Rysach jest już 25 cm śniegu. ".

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Wysoko w Tatrach zima pełną parą ❄❄ na Rysach jest już 25 cm śniegu

Uważnie trzeba obserwować stan rzek w naszym regionie. Już teraz na rzece Brynica mamy stan alarmowy. Przekroczone zostały też 3 stany ostrzegawcze. Mnóstwo jest stanów wysokich. Niestety pada i padać będzie z przerwami do jutra.

Prognoza burzowa na noc ze środy na czwartek i na czwartek Ważność: od godz. 20:00 dnia 01.09.2021 do godz. 08:00 dnia 02.09.2021 Czas opracowania: 09:13 dnia 31.08.2021

Sytuacja hydrologiczna miejscami nadal jest dość trudna. Stany alarmowe przekroczone są na rzekach: 🔴 Kamienna (poziom wody rosnący) 🔴 Bobrza (poziom wody rosnący) 🔴 Grabinka (poziom wody rosnący) 🔴 Szreniawa (poziom wody rosnący) 🔴 Brynica (poziom wody rosnący). W wielu miejscach przekroczone są też stany ostrzegawcze. W kolejnych godzinach spodziewamy się następnej porcji opadów, przez co w niektórych miejscach poziom wody w rzekach może się jeszcze podnieść. Mogą także pojawiać się kolejne zalania i podtopienia. Jak wygląda obecna sytuacja u Was? Dajcie znać poniżej. Czekamy też na Wasze materiały dokumentujące obecne, wysokie stany rzek czy skutki zalań.

Prognoza burzowa na dzień (środa) Ważność: od godz. 08:00 dnia 01.09.2021 do godz. 20:00 dnia 01.09.2021 Czas opracowania: 09:47 dnia 31.08.2021 Jutro burze możliwe będą jedynie na krańcach południowo-wschodnich. Burze będą towarzyszyć opadom deszczu występującym w strefie odsuwającego się na południowy wschód frontu okluzji. Opis szczegółowy: Jutro pogodę na wschodzie Polski będzie kształtować odsuwająca się na wschód górna zatoka niżowa i występujący jeszcze na południowym wschodzie kraju front okluzji. Jutro, poza zachodem Polski, będą występować opady deszczu. W Karpatach wysokość opadów miejscami może dochodzić do 25 mm. Na południowym wschodzie Podkarpacia, gdzie w strefie frontu okluzji będzie utrzymywać się słaba niestabilność, możliwe będą burze. W rejonach burz wiatr może być porywisty.

Prognoza burzowa na noc (wtorek/środa) Ważność: od godz. 20:00 dnia 31.08.2021 do godz. 08:00 dnia 01.09.2021 Czas opracowania: 09:41 dnia 31.08.2021 W nocy na przeważającym obszarze Polski (poza północnym zachodem) będą występowały opady deszczu, na południu kraju miejscami intensywne. Suma opadów na południu województw małopolskiego i śląskiego może sięgać nawet 60 mm. Na obszarze od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę i Ziemię Kielecką po Małopolskę i Podkarpacie mogą występować początkowo również burze. Wysokość opadu w czasie burz może wynosić 15 mm - 20 mm, a porywy wiatru mogą osiągać 50 km/h. Opis szczegółowy: W nocy mechanizmem inicjującym konwekcję będzie wznoszenie powietrza wymuszone obecnością górnego niżu z ośrodkiem przemieszczającym się znad Lubelszczyzny nad Ukrainę oraz w strefie zawijającego się wokół niżu frontu okluzji. Napływająca nad Polskę na wschód od frontu atmosferycznego masa powietrza będzie niestabilna (początkowo miejscami MUCAPE około 1000 J/kg, LI około -2K). Na tym obszarze będą dobre warunki kinematyczne (SHEAR 0-6 km około 10 m/s) i duże zasoby wody w kolumnie powietrza (TPW do około 30 mm). W takich warunkach w nocy na obszarze od Podlasia przez Mazowsze, Lubelszczyznę i Ziemię Kielecką po Małopolskę i Podkarpacie mogą występować jeszcze zanikające burze. Największym zagrożeniem w nocy będą opady deszczu, w województwach południowo-wschodnich miejscami intensywne. Suma opadów na południu województw małopolskiego i śląskiego może sięgać nawet 60 mm. Podczas burz może spaść 15 mm - 20 mm deszczu. Porywy wiatru w rejonach burz mogą dochodzić do 50 km/h.

Wczoraj na Rysach ❄️❄️ 📷 Damian Grubich

Aktualizacja ostrzeżenia do 2 stopnia!Ostrzeżenie nr 47 Zjawisko: Intensywne opady deszczu ! Stopień zagrożenia: 2. Prawdopodobieństwo 80%. Czas: od 31-08-2021 godz. 6:00 do 01-09-2021 godz. 13:00. Omówienie: W ciągu ostatnich 24 godzin sumy opadowe przekroczyły już 20 i 30 mm deszczu, dochodzą nawet do 40 mm. Następne godziny nadal przynosić będą opady, możliwe też burze. Łączna suma opadów od wczoraj do jutra może wynieść nawet 50 mm deszczu Pogoda długoterminowa na jesień 2021. Brytyjczycy zapowiadają wczesne silne przymrozki w Polsce | DobraPogoda24.pl

1 września rozpoczyna się meteorologiczna jesień. Jaka będzie? https://dobrapogoda24.pl/artykul/pogoda-dlugoterminowa-na-jesien-2021-prognoza-brytyjska-dla-polski-i-europy

W dniu dzisiejszym karty w pogodzie nadal rozdaje niż, którego centrum znajduje się w okolicach granic województwa mazowieckiego,podlaskiego oraz lubelskiego, z czasem odchodzić będzie on w stronę Ukrainy co da nam obfite opady deszczu na jego skraju, nie wykluczamy, podobnie jak wczoraj wystąpienia wyładowań atmosferycznych. Ponownie na teren naszego województwa zostaje wydany najniższy stopień ostrzeżenia. Głównym zagrożeniem ze strony dzisiejszych burz mogą być intensywne opady deszczu, nie wykluczamy pojawienia się niewielkiego gradu. Jednak to co najbardziej martwi to ilości deszczu, które pojawiły się u nas w dniach poprzednich. Dzisiaj również może sporo napadać i nie wykluczamy lokalnych podtopień. Kochani uważajmy na siebie i zachowujmy podstawowe zasady bezpieczeństwa.

ZOBACZ KONIECZNIE Wypadki na przejazdach kolejowych - zobacz ku przestrodze