Burze w Polsce 31.05.2022. Sprawdź najnowsze informacje

❗️Uwaga, dokonaliśmy korekty obszaru występowania burz w trakcie najbliższej nocy, tj. 31.05/1 Prognoza obowiązuje od godz. 20:00 do 8:00. 👉W nocy burze możliwe będą na zachodzie i od południa, przez centrum do Kujaw i Warmii. 🧐Burze na zachodzie (obszar "1") będą związane ze strefą burz, która wieczorem nasunie się nad obszar Polski znad Niemiec. Burze te będą aktywne głównie w pierwszej połowie nocy. Wędrować będą w kierunku północno-wschodnim i mogą im towarzyszyć opady deszczu 5-10 mm i porywy wiatru do około 50 km/h. Burze na większym obszarze (obszar "2") będą wbudowane w strefę opadów deszczu, która około północy zacznie nasuwać się znad Czech i będzie się przemieszczać na północ/północny wschód. Łączna suma opadów może sięgać miejscami 15-20 mm, a porywy wiatru w burzach nie przekroczą 65 km/h. #prognoza #imgw #burzaalert #burze Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true