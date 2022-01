Burze w Polsce 31.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 Za nami niespokojna doba, za co odpowiedzialny był głęboki niż z rodowodem atlantyckim NADIA. W nocy z soboty na niedzielę pogłębiający się, w tym czasie wyraźnie zwiększył się gradient poziomy ciśnienia, i z 11 hPa między północnym wschodnem, a południowym zachodem kraju wzrósł do 30 hPa, co w efekcie przyczyniło się wzrostu prędkości wiatru. W wielu regionach porywistość wiatru dochodziła oraz przekraczała 80 km/h, sam udając się na kilkugodzinne pomiary zarejestrowałem niemałe 99,5 km/h. Na stacji meteorologicznej ulokowanej na Górze Niebyleckiej odnotowano poryw 100,4 km/h. Nie obyło się niestety bez strat. Niż stale się wypełnia chłodnym powietrzem, a zmniejszający się gradient baryczny skutkować będzie dalszym wyciszaniem wiatru. W dzień zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami oraz rozpogodzeniami. Okresami przelotne opady śniegu. Temperatura maksymalna do -3°C/2°C. Wiatr początkowo silny do 60 km/h z tendencją spadkową, w drugiej części dnia w całym regionie słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Miłego dnia życzę 🙂🙂