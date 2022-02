Burze w Polsce 3.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry 🙂🙂 W czwartek nad obszar województwa podkarpackiego sięgnie klin wyżowy ośrodka znad południowej części kontynentu europejskiego. Panowanie wyżu będzie niestety chwilowe, do objęcia pogodowych sterów przygotowuje się kolejny z serii niżów atlantyckich, który dzisiaj w południe ulokuje się nad wodami Morza Norweskiego. Dociera do nas łagodna polarnomorska masa powietrza. W dzień zachmurzenie duże z rozpogodzeniami do umiarkowanego oraz małego. Punktowo zanikające opady śniegu. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice -5°C/2°C. Wiatr słaby i umiarkowany z kierunków zachodnich. Miłego dnia życzę 🙂🙂