Burze w Polsce 30.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

30.11.2021 na Facebooku pojawił się post: "W drugiej części dnia: ➡️ Porywy wiatru do 70 km/h ⚠️ ➡️ Na początku wzmożone opady śniegu❄️ ➡️ Następnie opady deszczu ze względu na podnoszącą się temperaturę powietrza 🌧️ Animacja: Model ICM. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 30.11.2021.

Gdzie jest teraz burza w Polsce? Warto o tym wiedzieć, ponieważ burze są gwałtowne i mogą wyrządzić wiele szkód. Sprawdzaj z nami najnowsze informacje z Facebooka, które dotyczą burzowej pogody w Polsce. Możesz w ten sposób dowiedzieć się, czy burzy można spodziewać się w twojej okolicy.

Burze w Polsce - 30.11.2021

W drugiej części dnia: ➡️ Porywy wiatru do 70 km/h ⚠️ ➡️ Na początku wzmożone opady śniegu❄️ ➡️ Następnie opady deszczu ze względu na podnoszącą się temperaturę powietrza 🌧️ Animacja: Model ICM

OSTRZEŻENIE PRZED SILNYMI PORYWAMI WIATRU ++30.11.2021r.++ Przed nami kolejny dynamiczny dzień. Prognozy wskazują na możliwość wystąpienia w całej Polsce opadów śniegu o intensywności umiarkowanej, lokalnie dużej. Padać będzie już od godzin porannych. Dzisiaj spadnie głównie 1-3cm świeżego śniegu (lokalnie do 5-7cm). Całkowita grubość pokrywy śnieżnej w regionach gdzie opady występowały w ciągu ostatnich kilku dni może przekraczać lokalnie 10-15cm! Opady będą występować przy temperaturze ok. 0C. Po przejściu opadów temperatura dość szybko będzie szybować w górę. Temperatura maksymalna osiągnie od 0C na wschodzie i północnym wschodzie, do 5-6*C na północnym zachodzie. Po przejściu opadów śniegu nasili się również wiatr. Dzisiaj najsilniejszych porywów wiatru musimy spodziewać się w Polsce południowej oraz zachodniej. W tych regionach porywy wiatru będą mogły osiągać nawet 50-70km/h. Najsilniejszych porywów wiatru spodziewamy się popołudniu oraz wieczorem. W pierwszej połowie nocy porywy wiatru powinny zacząć słabnąć. Wiatr w połączeniu z opadami ciężkiego śniegu może stwarzać zagrożenie oraz powodować szkody! Prognozowane najsilniejsze porywy wiatru (1 STOPIEŃ ZAGROŻENIA, GODZINY): 1. Zachodniopomorskie: 10-12; 17-20 2. Lubuskie: 11-14; 17-00 3. Dolnośląskie: 11-14; 17-02

Jakby ktoś dziś źle się czuł, to poniżej jest przyczyna. Warunki biometeo są bardzo niekorzystne. Mapa: Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - IMGW PIB KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY Silne porywy wiatru i opady śniegu P24

KOMUNIKAT METEOROLOGICZNY — Silne porywy wiatru 30.11-01-12.2021 (Jarosław Turała)

Dziś czeka nas kolejny dynamiczny dzień! Za sprawą frontu atmosferycznego ponownie oczekujemy opadów śniegu /deszczu ze śniegiem oraz samego deszczu. Dodatkowo możliwe są silniejsze porywy wiatru do 60-70km/h. W ciągu dnia możliwe są zawieje i zamiecie śnieżne! Warunki na drogach ponownie mogą być trudne. Wieczorem pojawi się ostrzeżenie przed możliwością wystąpienia oblodzeń. Źródło. Awiacja.imgw.pl This is a re-share of a post

Pierwszy zimowy akcent w regionie już za nami. Lokalnie się zabieliło, były też pierwsze problemy na drogach ;) Przed nami teraz kilkanaście dynamicznych godzin. Nad Bałtykiem przemieszcza się aktywny układ niskiego ciśnienia, z którym związany jest front okluzji wędrujący przez Polskę. Front niesie umiarkowane opady mokrego śniegu, który przechodzi w deszcz ze śniegiem i deszcz. Spodziewamy się że front wejdzie nad nasz region po południu, przynosząc początkowo umiarkowane opady mokrego śniegu, wraz z silniejszymi porywami wiatru. Możliwe problemy na drogach ⚠️ Temperatura będzie oscylować koło 0,+2°C. Następnie w nocy będą pojawiać się przelotne opady deszczu ze śniegiem, w górach śniegu. W dalszym ciągu możliwy silniejszy wiatr, do 60km/h. Środa i czwartek z odwilżą. Temperatura wzrośnie do 4-6°C, do tego przelotne opady deszczu i chwilami silniejsze porywy wiatru...