Burze w Polsce 30.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Tak wygląda rzeka Stradomka w powiecie bocheńskim. Rzeka ta przekroczyła stan alarmowy 🔴 i jak informuje pan Rafał Raczyński, miejscami zaczyna wylewać. Stan alarmowy przekroczony jest także na rzekach Raba, Uszwica i Biała. W najbliższych godzinach spodziewamy się tam kolejnych intensywnych opadów deszczu, które powoli zmierzają na południe. Obecnie intensywnie pada w woj. mazowieckim i łódzkim. Raz jeszcze apelujemy o zachowanie ostrożności i śledzenie dalszego rozwoju sytuacji, szczególnie jeśli mieszkacie na terenach zagrożonych zalaniami i podtopieniami. Jak sytuacja wygląda u Was ?

[AKTUALIZACJA 17:00] Obecnie najsilniejsza strefa opadów dochodzi nad Warszawę. Przynosi ona opady deszczu o lokalnie dużym natężeniu. W ciągu godziny spada tam nawet 10-15mm/1h. Opady przesuwają się coraz to bardziej w głąb kraju. Niestety dostajemy coraz więcej informacji o lokalnych podtopieniach oraz zalaniach. Lokalnie z powodu bardzo dużych sum opadów oraz bardzo groźnej sytuacji panującej nad rzekami możliwe są powodzie błyskawiczne. Ilość stanów rzek: - stan alarmowy - 3 - stan ostrzegawczy - 27 Największe sumy opadów od ważności ostrzeżenia (od 10 dnia wczorajszego, w rankingu znajdują się miasta wojewódzkie): 1. Roztoka (Małopolskie) - 85mm (największa dotąd suma) 2. Rzeszów (Podkarpackie) - 35,4mm 3. Kielce (Świętokrzyskie) - 32,1mm 4. Kraków (Małopolskie) - 28,4mm 5. Gorzów Wielkopolskie (Lubuskie) - 27,9mm 6. Katowice (Śląskie) - 25,4mm 7. Koszalin (Zachodniopomorskie) - 16,5mm 8. Szczecin (Zachodniopomorskie) - 15,2mm 9. Gdynia (Pomorskie) - 14,4mm 10. Opole (Opolskie) - 9,5mm 11. Lublin (Lubelskie) - 9,3mm 12. Łódź (Łódzkie) - 5,4mm 13. Poznań (Wielkopolskie) - 4,5mm 14. Zielona Góra (Lubuskie) - 4,1mm 15. Gdańsk (Pomorskie) - 2,6mm 16. Suwałki (Podlaskie) - 2,3mm 17. Wrocław (Dolnośląskie) - 2,2mm 18 .Bydgoszcz (Kujawsko-pomorskie) - 1,4mm 19. Olsztyn (Warmińsko-mazurskie) - 1,3mm 20. Białystok (Podlaskie) - 0,9mm 21. Warszawa (Mazowieckie) - 0,3mm 22. Toruń (Kujawsko-pomorskie) - 0mm

Sytuacja burzowa - stan z godz. 16:36 (30.08.2021) Pojedyncze słabe burze obserwowano w województwie podkarpackim i lubelskim, a także w Sudetach. Były to słabe zjawiska. W województwie mazowieckim i świętokrzyskim występują intensywne opady deszczu o natężeniu 5-15 mm/h i posterunkach opadowych w tym regionie notuje się już sumy opadów od godz. 8:00 około 30 mm. Słabe burze nadal możliwe są na wschodzie kraju, szczególnie w obszarach większych przejaśnień. Wieczorem burze będą zanikać. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true

W wielu powiatach ogłoszone zostały alarmy powodziowe. Na chwilę obecną opady deszczu występują w umiarkowanym w stopniu. Jednakże od jutrzejszego poranka wkroczy do nas kolejna strefa opadów, gdzie wedle modeli na południu województwa śląskiego może spaść 70-90 litrów deszczu‼ Fot. 1,2 Wieruszyce (gm. Łapanów) Bochnia112.pl - Bocheński Portal Ratowniczy Fot. 3 Jakub / Gorlice rzeka Ropa Fot. 4 Model GFS / suma opadów do 01.09 12:00

Coraz trudniejsza sytuacja panuje na południu kraju. Intensywne opady deszczu powodują już zalania i podtopienia, a tych w najbliższych godzinach będzie niestety więcej. W wielu miejscach przekroczone są stany ostrzegawcze, a na rzekach Uszwica i Stradomka przekroczone zostały stany alarmowe. Prosimy o zachowanie wszelkich środków ostrożności i śledzenie skanów radarowych i kolejnych komunikatów, dostępnych m.in. na naszej stronie https://obserwatorzy.info i w aplikacji Monitor Burz. Poniżej prezentujemy kilka z nadesłanych przez Was zdjęć. Czekamy też na kolejne Wasze materiały dokumentujące obecny stan rzek.

