Burze w Polsce 29.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Dzień dobry!☃️ No to czas na poranny raport😁 Kogo zasypało?🌨️❄️ Ktoś z Was zmierzył pokrywę śnieżną?📏🤔

Witajcie 🙂🙂 Za nami ostatni weekend listopada i zarazem ostatni weekend meteorologicznej jesieni. Zaczynamy nowy tydzień, który niestety nie będzie nas rozpieszczał. W poniedziałek obszar województwa podkarpackiego znajdzie się w obszarze cyrkulacji cyklonalnej układu obniżonego ciśnienia, którego centrum kilka godzin temu znajdowało się nad podkarpaciem z ciśnieniem na poziomie 991 hPa i kieruje się nad tereny Białorusi. Uzbrojony w własny system frontów atmosferycznych prowadzi paczkę opadów atmosferycznych o wszelkiej maści oraz zróżnicowanej intensywności. Za frontem chłodnym do regionu zaciągana jest chłodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. W związku pogłębianiem się wspomnianego niżu wzrastać będzie gradient ciśnienia, w konsekwencji czego notować będziemy wzrost prędkości oraz porywistości wiatr. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Opady deszczu występujące w godzinach nocnych będą stopniowo przechodzić w opady mieszane oraz sam śniegu, które na południowy zachodzie zaczęły pojawiać się tuż po godzinie 1 w nocy. Prognozowana wysokość opadów deszczu do końca poniedziałkowej doby do 5-15 mm miejscami 20 mm, przyrost pokrywy śnieżnej do około 5-10 cm zwłaszcza na obszarach podgórskich. Temperatury późnojesienne/wczesnozimowe do -2/2°C, miejscami 3°C. Wiatr umiarkowany, okresami dość silny do 55-65 km/h. W górach będzie powodował zawieje i zamiecie śnieżne. Miłego dnia 🙂🙂 Dane DWD, kachelmannwetter