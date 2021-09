Burze w Polsce 29.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze wiadomo艣ci o burzach w Polsce

W ko艅cu front wkracza do naszego kraju. Przyniesie w dniu dzisiejszym przelotne opady na zachodzie kraju. W nocy osi膮gnie centrum by jutro go艣ci膰 na wschodzie kraju.

Dzie艅 dobry w 艣rod臋 :) Jeszcze tylko przez kilka najbli偶szych godzin obszar wojew贸dztwa podkarpackiego pozostanie w obszarze antycyklonalnej cyrkulacji wy偶u, kt贸ry znad pogranicza Finlandii i Rosji kieruje si臋 w rejony tr贸jk膮ta przygranicznego Rosji, Bia艂orusi oraz Ukrainy. Od zachodu ju偶 zaznacza swoj膮 obecno艣膰 zatoka ni偶owa ze stref膮 pofalowanego frontu atmosferycznego zwi膮zanego z ni偶em znad P贸艂nocnego Atlantyku. W wyniku silniejszego zaburzenia na g艂贸wnym froncie ch艂odnym dosz艂o do uformowania mezoskalowego ni偶u, kt贸ry w perspektywie najbli偶szych godzin znad w贸d Morza P贸艂nocnego b臋dzie kierowa艂 si臋 w rejony Jutlandii i dalej w kierunku P贸艂wyspu Skandynawskiego. W ci膮gu dnia podobnie jak w dniu wczorajszym zachmurzenie zmienne (rozumiemy to przez szybkie zmiany zachmurzenia od du偶ego do ma艂ego i odwrotnie). Opady na najbli偶sze godziny jeszcze nie s膮 prognozowane, a w najcieplejszym momencie dnia temperatura maksymalna powietrza oscylowa膰 b臋dzie w interwale 12-18 st.C. Nad obszarem regiony obserwowane jest zaostrzanie si臋 gradientu pionowego ci艣nienia atmosferycznego skutkuj膮ce nasilaniem si臋 pr臋dko艣ci oraz porywisto艣ci wiatru po艂udniowo wschodniego dochodz膮cego w porywach do 40-50 km/h. Zatoka ni偶owa z wspomnianym frontem ch艂odnym, z powodu blokady wy偶owej b臋dzie powoli przemieszcza膰 si臋 na wsch贸d kraju, a wyst臋puj膮ce w jego obszarze opady wyjd膮 poza nasze wschodnie granice dopiero w pi膮tek. Do nas opady dotr膮 jutro i b臋d膮 wynikiem kolejnego zaburzenia na froncie ch艂odnym, szersza strefa opad贸w b臋dzie wchodzi膰 nad Podkarpacie znad S艂owacji.

Ciekawostka - #Burzapiaskowa ( py艂owo-piaskowa) Czym jest i sk膮d si臋 bierze? Burza piaskowa powstaje zazwyczaj wskutek konwekcji powietrza. Ujmuj膮c najpro艣ciej, promienie S艂o艅ca rozgrzewaj膮 piasek, co powoduje podgrzanie mas powietrza znajduj膮cego si臋 bezpo艣rednio nad nim, co z kolei powoduje wzniesienie si臋 gor膮cego powietrza, a ruch powietrza powoduje zmian臋 ci艣nienia i powstanie silnego wiatru. Najwi臋ksze z burz piaskowych si臋gaj膮 do 2,5 km wysoko艣ci, niekt贸re z nich s膮 widoczne z kosmosu. W ostatnich dniach(26.09.2021) ogromna chmura piasku i py艂u przes艂oni艂a niebo nad g艂贸wnymi miastami regionu #SaoPaulo w #Brazylii oraz w miastach #Franca, #Jales, #PresidentePrudente i #Ara莽atuba w tym samym stanie. Jak wyja艣nia meteorolog Andrei Ramos z brazylijskiego Narodowego Instytutu Meteorologii (INMET), burza piaskowa utworzy艂a si臋 na skutek gor膮cej i suchej pogody, kt贸rej do艣wiadczali mieszka艅cy tego regionu w poprzednich dniach. -Mieli艣my naprawd臋 gor膮ce i suche dni, co sprzyja艂o utworzeniu si臋 silnego wiatru, kt贸ry w porywach osi膮ga艂 92 kilometry na godzin臋. Pom贸g艂 on wznie艣膰 py艂 i piasek z gleby. Wszystkie te czynniki przyczyni艂y si臋 do powstania tego zjawiska - wyja艣ni艂a Ramos. #Burzapiaskowa #SaoPaulo #Brazylii #Franca, #Jales, #PresidentePrudente i #Ara莽atuba Tekst przygotowany na podstawie zebranych materia艂贸w. Foto: YouTube/Rodrigo Brolo