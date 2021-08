Burze w Polsce 29.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Nowe informacje o pogodzie burzowej w Polsce

Nie od dziś wiadomo, że środowisko panujące na obszarze Zatoki Meksykańskiej sprzyja intensyfikacji burz tropikalnych. Aktualnie oczy świata są zwrócone właśnie tam, gdzie przetacza się huragan #Ida. #Ida, która jeszcze kilka dni temu była zwykłą depresją tropikalną dzisiaj jest już huraganem 4 kategorii w skali Saffira-Simpsona z wiatrem ciągłym o prędkości 215 km/h z porywami dochodzącymi do 260 km/h. Huragan zmierza do wybrzeża stanu #Luizjana i dotrze tam jutro w rocznicę uderzenia huraganu #Katrina. Kilka minut przed godziną 10 (oczywiście naszego czasu) wyleciał w stronę huraganu samolot badawczy, który dokona niezbędnych pomiarów.

Znajdujący się na wodach Zatoki Meksykańskiej huragan Ida osiągnął już 4 w 5 - stopniowej skali Skala Saffira-Simpsona kategorię. Na ten moment, ciśnienie w doskonale widocznym oku wynosi 948 hPa, a wiejący wiatr przekracza 200 km/h (a w porywach wiatr przekracza 250 km/h). Niestety, do uderzenia w strefę przybrzeżną pozostało jeszcze kilka godzin, co może oznaczać jego dalszą intensyfikację. W najbardziej zagrożonych terenach trwa ewakuacja (m.in. w Nowym Orleanie). Jak zauważają eksperci, Ida może być silniejsza od Katriny, która spowodowała ogromne szkody w Nowym Orleanie równo 16 lat temu - 29 sierpnia 2005 roku. Tego typu huragany niosą katastrofalne w skutkach opady deszczu i ekstremalnie silny wiatr, powodujące ogromne szkody materialne...

Dzień dobry 🙂 Ostatnia niedziela wakacji będzie szara i ponura. W dalszym ciągu pozostajemy w orbicie stopniowo wypełniającego wieloośrodkowego odciętego niżu znad Europy Środkowej. Niż górny jest blokowany przez silny wyż z rejonów Wysp Brytyjskich, który jest częścią rozległego wału wyżowego. Dodatkowo układ podwyższonego ciśnienia zaciąga nad nasz obszar synoptyczny niezbyt letnie masy powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Żeby jednak nie było za nudno, w ostatnich godzinach nad Półwyspem Bałkańskim doszło do silniejszego zaburzenia na froncie chłodnym. Wynikające z tego faktu opady wchodzące do nas od południa ostatniej nocy, mają charakter wielkoskalowy oraz konwekcyjny i będą nam towarzyszyć przez większą część dnia. Temperatura niestety nie zrekompensuje nam dzisiejszej barowej pogody i będzie miała problem z przekroczeniem 16°C, na ogół w interwale 11/16°C. Dane radarowe EUMETNET Dane kachelmannwetter

👉 Prognoza burzowa na noc (niedziela/poniedziałek) Ważność: od godz. 20:00 dnia 29.08.2021 do godz. 08:00 dnia 30.08.2021 👉 Niskie prawdopodobieństwo burz wystąpi na południowym zachodzie i krańcach południowych Polski. Punktowo możliwe będą silniejsze opady deszczu, do około 10 mm. Opis szczegółowy 👇 Wieczorem burze będą zanikać i prawdopodobieństwo wystąpienia w późniejszych godzinach będzie niewielkie, stosunkowo największe na południowym zachodzie i południu, gdzie utrzyma się większa, pionowa różnica temperatury powietrza i gdzie podtrzymaniu ich aktywności sprzyjać będzie bliskie sąsiedztwo ośrodka niżu w środkowej troposferze. Burzom miejscami mogą towarzyszyć silniejsze opady deszczu, do 10 mm. Zagrożenie silniejszym wiatrem i opadami gradu będzie niskie.

👉 Prognoza burzowa na dziś (niedziela) Ważność: od godz. 09:00 dnia 29.08.2021 do godz. 20:00 dnia 29.08.2021 👉 Burze możliwe będą w zachodniej połowie kraju. Będą to głównie pojedyncze komórki. Miejscami związane z nimi będą silniejsze opady deszczu - wysokość opadów sięgać może 10-15 mm, a w wyniku kumulacji około 20 mm. Zagrożenie silnym wiatrem i opadami gradu jest niskie. Burze będą występować głównie w godzinach popołudniowych. Opis szczegółowy 👇 Pozostaniemy w zasięgu niżu, wpływ stref frontowych zaznaczy się na północy oraz krańcach wschodnich kraju, gdzie miejscami występują opady deszczu o silnym natężeniu, w tym pochodzenia konwekcyjnego. W kolejnych godzinach silne opady deszczu możliwe będą możliwe głównie na Pomorzu. Prawdopodobieństwo burz na tym obszarze nie będzie jednak wysokie. Większa szansa na burze wystąpi na zachodzie, częściowo też w centrum i południu Polski, czemu sprzyjać będzie podwyższona pionowa różnica temperatury powietrza między dolną a środkową troposferą. Przełoży się to na niewielką niestabilność (ML poniżej 500 J/kg). Niewielka niestabilność w połączeniu ze słabym przepływem powietrza umożliwią rozwój głównie pojedynczych burz, choć miejscami liczba komórek konwekcyjnych może być większa i mogą tworzyć się słabo zorganizowane układy wielokomórkowe (głównie południowa część wyznaczonego obszaru). Zagrożenie związane z burzami nie będzie duże, chociaż miejscami nie można wykluczyć silnych opadów deszczu, których natężenie 10-minutowe może sięgać około 5 mm. Całkowita wysokość opadów może sięgać 10-15 mm, lokalnie, głównie w wyniku kumulacji około 20 mm. Burzom punktowo mogą towarzyszyć silne porywy wiatru do 60 km/h i opady małego gradu. Burze możliwe będą głównie w godzinach popołudniowych, wieczorem ich aktywność będzie zanikać.