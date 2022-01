Burze w Polsce 29.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"OSTRZEŻENIE PRZED SILNYM WIATREM Data obowiązywania: 29.01.2022 00:30 - 30.01.2022 00:00 Witajcie. W ten weekend czeka nas bardzo dynamiczna, niebezpieczna i mogąca przynieść szkody materialne aura. Prognozy są już jednoznaczne i przewidują wystąpienie niżu "Malik", który wkroczy do Polski już w godzinach popołudniowych. III Stopień: Tutaj porywy wiatru będą najbardziej odczuwalne i najsilniejsze. Prędkość wiatru w tym rejonie może dochodzić nawet do 120 km/h, tym samym mogą powodować szkody materialne. II Stopień: Tutaj porywy będą nieco niższe, nadal jednak mogą one powodować szkody. Porywy wiatru w tym rejonie mogą wynieść nawet do 110 km/h (lokalnie wartości mogą być większe). I Stopień: Tutaj porywy będą zdecydowanie najsłabsze, nie będą one powodowały większych szkód ale nadal są niebezpieczne. Prognozowany poryw może wynieść nawet do 90 km/h (lokalnie wartości mogą być większe). Należy spodziewać się przerw w dostawach prądu jak i utrudnień warunków na drogach, które i tak już są fatalne. Będziemy prowadzić relację na instagramie z rozwoju niżu oraz relacjonować Wam to jak przebiega przez poszczególne regiony - w razie niebezpieczeństwa uruchomimy wiedoaudycję na żywo do której link znajdziecie na naszym Facebooku, którego warto obserwować. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 28.01.2022. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.