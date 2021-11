Burze w Polsce 28.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Ostatni dzień tygodnia minie z przewagą pochmurej pogody oraz niewielkimi przebłyskami słońca . Maksymalna temperatura powietrza osiągnie wartość około 5-7*C. W nocy z niedzieli na poniedziałek czekają nas umiarkowane opady deszczu, a wczesnym poniedziałkowym porankiem w wielu miejscach także mokrego śniegu. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 28.11.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

Ostatni dzień tygodnia minie z przewagą pochmurej pogody oraz niewielkimi przebłyskami słońca . Maksymalna temperatura powietrza osiągnie wartość około 5-7*C. W nocy z niedzieli na poniedziałek czekają nas umiarkowane opady deszczu, a wczesnym poniedziałkowym porankiem w wielu miejscach także mokrego śniegu.

+++WSTĘPNA PROGNOZA JUTRZEJSZYCH OPADÓW ŚNIEGU I DESZCZU W NOCY 28/29.11.2021+++ Dokładniejszy komunikat i ostrzeżenie pojawią się jutro przed południem, ale już dzisiaj chcemy przedstawić mniej więcej, jak ma wyglądać sytuacja. Pierwsze opady jutro (28.11), wkroczą do naszego województwa prawdopodobnie między 17:00 a 19:00. W centrum i na południowym zachodzie, w regionie od stolicy po Żyrardów i Sochaczew będzie to sam deszcz, natomiast w regionie Płocka, na zachód od DK50 będzie to deszcz ze śniegiem stopniowo przechodzący w śnieg, przy temperaturze koło 0 stopni. W kolejnych godzinach opady przesuną się do północnej części województwa, na chwilę obecną na zachód od Ciechanowa czy Przasnysza jest szansa na opady samego śniegu i przyrost pokrywy śnieżnej, natomiast na południowy wschód od tych miejscowości będzie to deszcz lub deszcz ze śniegiem przy temperaturze +2/+5 stopni. Im dalej na wschód i południe tym opady deszczu będą słabsze, ale wystąpić powinny wszędzie i potrwać przynajmniej 4 godziny. Jeszcze przed północą przestanie padać w regionie Warszawy i Płocka, a północne części naszego województwa opady opuszczą dopiero koło godziny 3:00. Spodziewamy przyrost pokrywy śnieżnej w zachodnich powiatach wynosi około 5-10 cm, natomiast w północnej części województwa będzie to maks 2-5 cm. Na południowy wschód od linii Sochaczew-Pułtusk-Ostrołęka nie ma co liczyć nawet na zabielenie. Dokładniejsze ostrzeżenia pojawią się jutro. A poniżej link do aktualnych wskazań modeli synoptycznych na godzinę 21:00 i 0:00 wg modeli ICON oraz ARPEGE, oraz prognozowaną temperaturę o północy wg tychże modeli Źródło wxcharts.com Silne opady śniegu w niedzielę. Gołoledź w nocy. Pogoda24

Silne opady śniegu i deszczu w niedzielę. Gołoledź w nocy i nad ranem. Analiza modeli meteo.... https://lowcyburzpim.pl/2021/11/27/silne-opady-sniegu-w-niedziele-gololedz/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

W niedzielę i w poniedziałek czekają nas dalsze opady śniegu. Podobnie, jak wczoraj, w ciągu dnia z południowego zachodu na północny wschód Polski będzie przemieszczała się strefa opadów deszczu przechodzącego w wielu miejscach w śnieg. Nad południową, centralną i północno-wschodnią częścią naszego kraju w ciągu najbliższej doby będzie wędrował rozwijający się ośrodek niskiego ciśnienia, a strefa najsilniejszych opadów przejdzie po jego zachodniej części. Do okolic Warszawy niż dotrze późnym popołudniem lub wczesnym wieczorem. Jutrzejsze opady śniegu spodziewane są w pasie ciągnącym się o ok. 30-60 km bardziej na zachód w stosunku do rozmieszczenia opadów sprzed niespełna doby. Najsilniejszych opadów śniegu spodziewamy się zatem w strefie obejmującej woj. opolskie, częściowo dolnośląskie, łódzkie, wschód woj. wielkopolskiego, zachód woj. mazowieckiego, woj. kujawsko-pomorskie i warmińsko-mazurskie. W woj. opolskim, dolnośląskim i w centralnej części Polski opady nie potrwają dłużej niż 5-7 godzin. Z kolei na północnym wschodzie, w związku z prognozowanym rozwojem frontu okluzji, strefa opadów ma pozostać dłużej. Na Warmii i Mazurach śnieg ma padać także w poniedziałek. Świeża warstwa białego puchu w rejonie Gołdapi czy Giżycka może osiągnąć wtedy nawet 10-14 cm. Poniżej wyniki modeli numerycznych ECMWF, GFS i UMPL - rozmieszczenie stref opadów oraz łączna wysokość pokrywy śnieżnej. Źródło grafik: wxcharts.com oraz Numeryczna Prognoza Pogody ICM, https://mapy.meteo.pl

Kolejne intensywne opady ❄❄🌨

KOLEJNE INTENSYWNE OPADY ŚNIEGU I ŚRÓDZIEMNOMORSKI NIŻ ❗❗🌨❄ W niedzielę w godzinach porannych do kraju wkroczy kolejny układ niskiego ciśnienia o pochodzeniu śródziemnomorskim. Przyniesie on kolejną porcję opadów świeżego, mokrego śniegu. Według najnowszych wyliczeń modeli pogodowych, trasa jego wędrówki może być bardzo podobna do tego z soboty. Miejscami spadnie do 10-15 cm świeżego białego puchu. Po wschodniej stronie niżu padać będzie z kolei deszcz. O ile w zdecydowanej większości kraju temperatura wyniesie około od 0 do 3 stopni, tak na ścianie wschodniej wartości te będą wyższe. Jak zawsze zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Opady mokrego, ciężkiego świeżego śniegu powodować będą przyrost pokrywy śnieżnej i znaczne pogorszenie warunków na drogach. Śnieg może też powodować powstawanie przerw w dostawach prądu. Czekamy także na wszelkie sygnały - wiadomości i komentarze dotyczące przebiegu i skutków nadchodzących opadów śniegu, o których będziemy informować na naszych profilach społecznościowych i stronie internetowej. ❄ Grafiki: prognozowana lokalizacja i intensywność opadów śniegu w kolejnych godzinach w niedzielę; prognozowana ilość pokrywy śnieżnej. Model: GFS (wxcharts.com)