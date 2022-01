Burze w Polsce 28.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Zmiany na stronie https://lowcyburzpim.pl/ Odpowiadając na Wasze opinie, zmieniliśmy sposób prezentacji wiadomości. Teraz powinien być bardziej czytelny. Do wyszukiwarki prognozy pogody dla miast, która cieszy się dużym powodzeniem, dodaliśmy ponad 110 największych miast. W planach jeszcze 800. Więc jeśli nie znajdziecie swojej miejscowości, to nie oznacza, że jej nie będzie. Kolejny etap zmniejszania liczby reklam. Ostatnio mogło być ich dużo. Testowane były najlepsze miejsca na ich umieszczanie. Będzie ich od teraz mniej. Nie ukrywam, że z reklam strona się utrzymuje, a my możemy działać i nie prosić o patronite i inne zrzutki (prócz kawy ;) ). :)