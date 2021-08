Burze w Polsce 27.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Najnowsze wiadomości o burzach w Polsce

⛈👉Prognoza burz na jutro, 28.08 z ważnością od godziny 8:00 do 20:00, w formie opisowej i graficznej. Dodatkowo na noc 28/29.08 i dzień 29.08.2021 prognoza wyłącznie w postaci graficznej. ⛈👉Jutro prawdopodobieństwo rozwoju burz jest ograniczonej, jednak jeżeli się utworzą będą na ogół słabe i lokalne. Mogą występować niemal w całym kraju, ale największa szansa jest na południowym zachodzie i krańcach północnych. Burzom mogą towarzyszyć przelotne opady deszczu o natężeniu do około 10 mm i porywy wiatru do 55-60 km/h. ⛈👉Opis szczegółowy: Jutro Polska będzie w zasięgu rozległego ale dość płytkiego niżu z głównym ośrodkiem nad Białorusią i wtórnymi ośrodkami nad Bałtykiem Południowym i w rejonie Czech. Na krańcach północnych i południowym zachodzie Polski zaznaczy się strefa wilgoci związana z systemem frontów atmosferycznych, powiązanych ze wspomnianymi niżami. Nadal nad obszarem naszego kraju będzie zalegała bardzo wilgotna i umiarkowanie ciepła masa powietrza. Jutro burze mogą się tworzyć bardzo lokalnie, na ogół będą rozproszone i krótkotrwałe. Ich rozwój nastąpi głównie po południu, po nagrzaniu się i zdestabilizowaniu dolnej warstwy atmosfery pod wpływem promieni słonecznych. Wartości energii dostępne drogą konwekcji będą jutro znikome, (CAPE do 400 J/kg) a atmosfera będzie jedynie nieznacznie niestabilna (LI do -3K), dlatego szansa na rozwój jutrzejszych burz jest ograniczona, jednak nie można ich zupełnie wykluczyć. Z uwagi na podwyższoną wilgotność zalegającej masy powietrza, burzom jutro mogą towarzyszyć opady deszczu do około 10 mm. Ścinanie wiatru w warstwie 0-6 km również będzie marginalne, na ogół do 5 m/s, jedynie lokalnie na krańcach północno-wschodnich do 15 m/s, co tam może nieco ułatwić organizację burz. Porywy wiatru na ogół nie powinny przekraczać 55 km/h, jedynie na północnym wschodzie do 60 km/h. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true