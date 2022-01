Burze w Polsce 27.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Prognoza weekendowa! Po paru dniach z w miarę spokojną aurą, od dziś kochani zaczynamy szereg bardzo dynamicznych i niebezpiecznych dni w pogodzie! 😃 Już w momencie pisania prognozy, pojawiły się dość intensywne opady mokrego śniegu w naszym regionie a jutro od rana czekają nas kolejne mocne opady śniegu, deszczu ze śniegiem i deszczu przy mocno wiejącym wietrze, dochodzącym do 80km/h! Ale to będzie tylko "przedsmak" tego co pogoda nam szykuje w weekend... SOBOTA Po dość mroźnym ale i pogodnym poranku, w ciągu dnia zacznie przybywać chmur... Późnym popołudniem nad nasz region wkroczy kolejny front atmosferyczny z intensywnymi opadami mokrego śniegu, który będzie przechodził w deszcz ze śniegiem i sam deszcz. W nocy z soboty na niedzielę będzie bardzo mocno wiało, w porywach do nawet 90km/h! Termometry w sobotę pokażą od -2°C do 2°C. NIEDZIELA Po bardzo niespokojnej nocy, drugi dzień weekendu przyniesie kontynuację paskudnej pogody. Od rana wszędzie będzie dużo chmur i kolejne opady od śniegu po sam deszcz przy wietrze, który może osiągnąć nawet 90km/h a w porywach jeszcze więcej!!! Temperatury wskażą od -2°C do 3°C powyżej zera. Po weekendzie ochłodzi nam się tak, że temperatury spadną poniżej zera w ciągu dnia lecz to będzie tylko chwilowa przerwa przed kolejnymi niebezpiecznymi chwilami w pogodzie! 😃 Uważajmy na siebie, zabezpieczmy swoje mienie i bądźmy przygotowani na przerwy w dostawie prądu...