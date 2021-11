Burze w Polsce 26.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 26.11.2021. Sprawd藕 najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Klin wy偶owy, kt贸ry zagwarantowa艂 nam ca艂kiem przyzwoity czwartek szybko ucieka na wsch贸d, a my stopniowo dostajemy si臋 w obszar cyrkulacji cyklonalnej uk艂adu obni偶onego ci艣nienia uk艂adu obni偶onego ci艣nienia z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim. Centrum wilgotnego ni偶u uzbrojonego w zesp贸艂 front贸w atmosferycznych, w ci膮gu dnia wejdzie znad Moraw oraz Zachodniej S艂owacji i przew臋druje przez Polsk臋. Opady pochodzenia zimowego b臋d膮 wyst臋powa艂y g艂贸wnie po p贸艂nocno zachodniej cz臋艣ci ni偶u, Podkarpacie znajdzie si臋 po wschodniej jego cz臋艣ci, gdzie nap艂ywa膰 b臋dzie 艂agodna masa powietrza w zwi膮zku z czym dominuj膮cym opadem b臋dzie deszcz. W ci膮gu dnia zachmurzenie ca艂kowite oraz du偶e z przeja艣nieniami. Opady deszczu oraz miejscami wzd艂u偶 zachodnich rubie偶y gdzie 艣ciera膰 si臋 b臋d膮 masy powietrza opady mieszane, przemieszczaj膮ce si臋 z po艂udnia na p贸艂nocny wsch贸d. Suma opad贸w do sobotniego poranka do 10 mm, lokalnie 12 mm. Temperatura maksymalna do 3-8掳C, na wschodzie Podkarpacia do 9掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, okresami silniejszy. Na obszarach podg贸rskich do 60-70 km/h. Mi艂ego dnia 偶ycz臋 馃檪馃檪. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 26.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.