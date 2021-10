Burze w Polsce 26.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 26.10.2021

Dzie┼ä dobry ­čÖé­čÖé Po ch┼éodnym poranku czeka nas ca┼ékiem przyjemny wtorek. W dalszym ci─ůgu pozostajemy w obj─Öciach stabilnego wy┼╝u, za jego spraw─ů w ca┼éym regionie nie zabraknie s┼éo┼äca, ale na niebo pozbawione zachmurzenia bym si─Ö nie nastawia┼é. Do Podkarpacia dociera ┼éagodna masa powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich. Zachmurzenie ma┼ée oraz umiarkowane, g┼é├│wnie pi─Ötra wysokiego. Do ko┼äca dnia opady nie wyst─ůpi─ů. Temperatura maksymalna powietrza oscylowa─ç b─Ödzie w interwale 7-13┬░C, punktowo na wschodzie 14┬░C. Wiatr s┼éaby i umiarkowany, w Bieszczadach okresami silniejszy w porywach do 55-65 km/h. Mi┼éego dnia ┼╝ycz─Ö ­čÖé­čÖő­čÖő Grafiki: -Temperatura powietrza na posterunkach IMGW-PIB na Podkarpaciu na g. 07 (wizualizacja meteomodel) -Spodziewane temperatury na g.16 (kachelmannwetter) -Procentowy poziom zachmurzenia nad Polsk─ů na g.16 (kachelmannwetter)

