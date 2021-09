Burze w Polsce 26.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Łukasz Kaczanowski

26.09.2021 na Facebooku pojawił się post: "Dzień dobry w niedzielę 🙂 Pomimo że znajdujemy się w zasięgu klina wyżowego ośrodka z rejonów Morza Czarnego, to przez dużą zawartość wilgotności względnej zwłaszcza w dolnej partii troposfery zaciągniętą znad Atlantyku przez niż znad Wschodniej Europy, zalega spora warstwa zachmurzenia podinwersyjnego. W porównaniu do dnia wczorajszego tej wilgoci jest ciut mniej więc prawdopodobieństwo na większe przejaśnienia oraz rozpogodzenia są większe. Przez większość część dnia jednak zachmurzenie całkowite oraz duże w drugiej części dnia z przejaśnieniami do umiarkowanego. Najwięcej słońca pojawi się w Bieszczadach oraz Beskidach. Temperatura maksymalna powietrza wzrośnie w okolice 17-21°C, punktowo 22°C. Opady na dzisiaj nie są prognozowane, co w sumie jest dobra informacją. Nad obszar kraju dotarła doksyczna chmura dwutlenku siarki wyemitowa przez wulkan znad Wysp Kanaryjskich. Z racji że dwutlenek siarki w atmosferze przechodzi proces oksydacji, w połączeniu z zawieszonymi kropelkami wody może być powodem powstania niebezpiecznego dla roślin (i nie tylko) kwaśnych deszczy. Dane satelitarne sat24, kachelmannwetter. ". Sprawdź, jak wygląda sytuacja burzowa w Polsce 26.09.2021. Gdzie są burze i wyładowania atmosferyczne?