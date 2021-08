Burze w Polsce 26.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotyczące burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzień dobry! Charakterystyczne zachmurzenie frontowe i towarzyszące mu opady deszczu rozciągają się od północnego-wschodu po południe Polski. Za frontem napływa chłodne powietrze charakteryzujące się podwyższonym pionowym gradientem temperatury, co doprowadzi po powstania przelotnych opadów deszczu i lokalnych burz. Po szczegóły zapraszamy do Naszej prognozy konwekcyjnej, dostępnej na Naszej stronie www: https://lowcyburz.pl/2021/08/25/prognoza-konwekcyjna-na-dzien-26-08-2021-i-noc-26-27-08-2021/. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 26.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.