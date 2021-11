Burze w Polsce 25.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burze w Polsce 25.11.2021. Sprawd藕 najnowsze informacje Newsroom 360

Sprawdzamy najnowsze informacje dotycz膮ce burz w Polsce Dariusz Bloch

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Dzisiaj obszar wojew贸dztwa podkarpackiego znajdzie si臋 na skraju klina wy偶owego o艣rodka znad Wschodniej Europy. Klin wy偶owy 艂膮cz膮cy wy偶 atlantycki, z wy偶em znad Wschodniej Europy zosta艂 zredukowany przez pog艂臋biaj膮c膮 si臋 zatok臋 obni偶onego ci艣nienia. Dzisiaj osi膮gnie ona o艣 od Morza Norweskiego i P贸艂wyspu Skandynawskiego przez Europ臋 Centraln膮 po zachodnie obszary Morza 艢r贸dziemnego, tam ju偶 na mapach synoptycznych zaznaczony jest wilgotny obszar ni偶owy, kt贸ry lada moment rozpocznie w臋dr贸wk臋 w kierunku Polski gdzie dotrze jutro. Czy z tego ni偶u sypnie 艣niegiem w regionie? No c贸偶 wiele na to wskazuje, 偶e Podkarpacie znajdzie si臋 w cieplejszym sektorze powietrza, gdzie dominuj膮cym opadem b臋dzie stety albo i nie, deszcz. Spraw膮 otwart膮 jest nadal drugi z serii ni偶贸w z rodowodem 艣r贸dziemnomorskim, kt贸ry dotrze do nas na pocz膮tku nowego tygodnia. W dzie艅 zachmurzenie ma艂e i umiarkowane. Bez opad贸w, temperatura maksymalna powietrza wzro艣nie do 0-7掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany, na terenach g贸rskich okresami silny i porywisty w porywach do 70-110 km/h. Mi艂ego dnia 馃檪馃檪. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 25.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.