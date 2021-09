Burze w Polsce 25.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 25.09.2021

Po ostatnich godzinach w których dawał nam się we znaki bardzo silny wiatr i niskie ciśnienie (powodujące bóle głowy) przyda nam się chwila odpoczynku. Często bywało tak że w weekend była zła pogoda a w tygodniu było pięknie. Tym razem to w weekend będzie ciepło i przyjemnie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Wysyłaliście nam linki do pewnych stron które atakowały clickbaitami mówiącymi o bombie i ciepła. Z pewnością temperatur 30-sto stopniowych nie będzie. Ale dwudziestki się zdarzą zapraszamy do artykułu. https://lowcyburzpim.pl/2021/09/24/cieply-i-przyjemny-weekend/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.