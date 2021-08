Burze w Polsce 25.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Najnowsze informacje o burzach w Polsce

Prognoza burzowa na 25.08.2021 W środę aurę nad Polską kształtować będzie niż znad środkowego Bałtyku. Główne układy pogodowe wpływające na nasz kraj to dwa fronty okluzji chłodnej, które przemieszczając się z północnego zachodu na północny wschód przyniosą w części północnej i centralnej Polski dość obfite opady deszczu. Możliwe także, że miejscami wykształcą się burze, głównie późnym popołudniem, lub wieczorem i miejscami mogą przedłużyć się na godziny nocne. Wcześniej na wybrzeżu spodziewamy się przelotnych opadów, a miejscami także wyizolowanych, słabych burz. Ogólny potencjał na rozwój chmur konwekcyjnych będzie znaczny, jednak tylko część z nich może przeistoczyć się w burze. Z tego też powodu szanse na wyładowania będą dość niskie. W razie powstania burz możliwe będą intensywne opady deszczu i miejscami dość silny wiatr. Mocne porywy wystąpią także lokalnie w linii frontów okluzji. Prognoza dostępna jest też na naszej stronie: https://obserwatorzy.info/prognoza-burzowa-na-25-08-2021/ Burza jest zjawiskiem lokalnym i mimo dogodnych warunków nie musi wystąpić nad Twoją lokalizacją! Pamiętaj! Każda, nawet najsłabsza burza stanowi zagrożenie i nie powinna być bagatelizowana! Zachęcamy do śledzenia relacji live na https://obserwatorzy.info oraz za pomocą aplikacji Monitor Burz. Zachęcamy także do raportowania zaobserwowanych zjawisk za pomocą naszego Systemu Raportów.

Jakbyście byli ciekawi jak przedstawia się liczba dni burzowych w tym sezonie w waszym powiecie to zapraszam do zapoznania się z niedawno odświeżoną mapą 😁 ⬇️ Liczba dni z burzą woj. kujawsko-pomorskie z podziałem na powiaty - Stan na 20 sierpnia✅ Powiedzieć że szału nie ma, to jak nic nie powiedzieć :P Mam pełne zestawienia z poprzednich lat z których jasno wynika że tegoroczny sezon jest mało aktywny i nadzwyczaj spokojny. Cóż ;/ Praktycznie każdy powiat odstaje od przyjętej średniej z ubiegłych sezonów burzowych. Najbardziej zauważalnym brakiem jest bardzo mała liczba dni w których wyładowania atmosferyczne wystąpiły w całym województwie. Na czele na ten moment powiat #Toruński, najsłabiej co ciekawie w sąsiadującym #Aleksandrowskim, i tu różnica jest naprawdę duża. Liczenie oczywiście potrwa do końca września więc zobaczymy co się jeszcze wydarzy (Y) Pozdrawiam 👋