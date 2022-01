Burze w Polsce 25.01.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Witajcie 🙂 Dzisiaj na obszarze województwa podkarpackiego zaznaczy się odcinek frontu ciepłego. Nie będzie on specjalnie aktywny, nie mniej jednak po jednym darowanym dniu wracamy do szarej rzeczywistości. Front dokona zasadniczej wymiany mas powietrza wypierając arktyczną masę powietrza i zastępując ją łagodniejszą polarnomorską. W dzień zachmurzenie całkowite oraz duże. Miejscami pojawią się mgły ograniczające widzialność do 400 m, lokalnie do 200 m, które mogą utrzymywać się przez większą część dnia. Pojawią się słabe opady śniegu oraz deszczu ze śniegiem także o charakterze marznącym. Temperatura maksymalna do -7°C/2°C. Wiatr słaby i umiarkowany na ogół zachodni. Atlantyk raz po raz produkuje kolejne aktywne niże z zespołami frontów atmosferycznych, najprawdopodobniej ostatnie dni stycznia przyniosą nam powrót wietrznej aury. Miłego wtorku życzę 🙂🙂