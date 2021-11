Burze w Polsce 24.11.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Stopniowo dokonuje si臋 zasadnicza przebudowa pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym, kt贸r膮 pokr贸tce opisa艂em we wczorajszym komentarzu synoptycznym. Nad wodami Morza Norweskiego ulokuje si臋 dzisiaj kolejny z serii ni偶贸w przemieszczaj膮ce si臋 w obszarze silniejszego pr膮du strumieniowego, kt贸ry op艂ywa stabilny wy偶 znad Atlantyku. Ni偶 spycha centrum ni偶u poza Europejski Obszar Synoptyczny, takie rozlokowanie o艣rodk贸w barycznych otworzy pewnego rodzaju korytarz dla ch艂odnych mas powietrza z wy偶szych szeroko艣ci geograficznych, kt贸re jak po zje偶d偶alni b臋d膮 sp艂ywa膰 nad Zachodni膮 Europ膮 si臋gaj膮c ciep艂ych w贸d Morza 艢r贸dziemnego. Dzisiaj nad Podkarpacie si臋gnie klin wy偶owy znad Ba艂kan贸w z adwekcj膮 艂agodnej masy powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich, ale na wielkie zmiany pod k膮tem temperatur czy zachmurzenia bym si臋 nie nastawia艂. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami wyst膮pi膮 s艂abe opady deszczu lub m偶awki, na urozmaiconych terenach po艂udnia regionu tak偶e opady mieszane oraz sam 艣nieg. Temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia oscylowa膰 b臋dzie w interwale 0-6掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany z kierunk贸w zachodnich, na po艂udniu w ci膮gu dnia skr臋caj膮cy na po艂udniowy. Spokojnej 艣rody 馃檪馃檵. " - to najnowszy post na Facebooku dotycz膮cy burz w Polsce, opublikowany 24.11.2021. 艢led藕 razem z nami aktualn膮 sytuacj臋 pogodow膮 w naszym kraju.

Burze to gwa艂towne i niebezpieczne zjawiska pogodowe, kt贸re mog膮 wyrz膮dzi膰 wiele szk贸d. Dlatego warto sprawdza膰 informacje dotycz膮ce sytuacji burzowej w Polsce, aby by膰 na bie偶膮co. 艢led藕 z nami najnowsze wiadomo艣ci z Facebooka o burzach w Polsce.

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 24.11.2021 This is a re-share of a post

Dzie艅 dobry 馃檪馃檪 Stopniowo dokonuje si臋 zasadnicza przebudowa pola barycznego nad Europejskim Obszarem Synoptycznym, kt贸r膮 pokr贸tce opisa艂em we wczorajszym komentarzu synoptycznym. Nad wodami Morza Norweskiego ulokuje si臋 dzisiaj kolejny z serii ni偶贸w przemieszczaj膮ce si臋 w obszarze silniejszego pr膮du strumieniowego, kt贸ry op艂ywa stabilny wy偶 znad Atlantyku. Ni偶 spycha centrum ni偶u poza Europejski Obszar Synoptyczny, takie rozlokowanie o艣rodk贸w barycznych otworzy pewnego rodzaju korytarz dla ch艂odnych mas powietrza z wy偶szych szeroko艣ci geograficznych, kt贸re jak po zje偶d偶alni b臋d膮 sp艂ywa膰 nad Zachodni膮 Europ膮 si臋gaj膮c ciep艂ych w贸d Morza 艢r贸dziemnego. Dzisiaj nad Podkarpacie si臋gnie klin wy偶owy znad Ba艂kan贸w z adwekcj膮 艂agodnej masy powietrza pochodzenia polarnego o cechach morskich, ale na wielkie zmiany pod k膮tem temperatur czy zachmurzenia bym si臋 nie nastawia艂. W dzie艅 zachmurzenie du偶e z przeja艣nieniami oraz rozpogodzeniami. Miejscami wyst膮pi膮 s艂abe opady deszczu lub m偶awki, na urozmaiconych terenach po艂udnia regionu tak偶e opady mieszane oraz sam 艣nieg. Temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia oscylowa膰 b臋dzie w interwale 0-6掳C. Wiatr s艂aby i umiarkowany z kierunk贸w zachodnich, na po艂udniu w ci膮gu dnia skr臋caj膮cy na po艂udniowy. Spokojnej 艣rody 馃檪馃檵

艢roda b臋dzie kolejnym dniem z przewag膮 pochmurej pogody. W ci膮gu dnia nie mo偶na wykluczy膰 opad贸w lokalnej, s艂abej m偶awki. Maksymalna temperatura powietrza osi膮gnie warto艣膰 oko艂o 5-7*C. Ci艣nienie utrzyma si臋 na poziomie 1023hPa. Mi艂ego dnia 馃槃

#Prognoza pogody na 艣rod臋 #Noc W nocy zachmurzenie ca艂kowite, miejscami pojawi膮 si臋 mg艂y i m偶awka. Temperatura spadnie do 2 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby. #Dzie艅 艢roda z zachmurzeniem ca艂kowitym, mog膮 pojawi膰 si臋 przelotne opady deszczu. Temperatura wyniesie ok 6/7 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby miejscami umiarkowany z zachodu. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1023 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i 艣rody Lubuscy 艁owcy Burz :)

Dzisiejsza 艣nie偶yca w #Kijowie przed meczem #Bayern Monachium - #Dyanomo Kij贸w.馃槷 This is a re-share of a post

Pi臋knie #oszroniona maska samochodu o mro藕nym poranku.馃槏馃尙锔 Autor zdj臋cia: Erika 艢nie偶yca w weekend. Mo偶liwe alerty IMGW. Pogoda24

Modele numeryczne s膮 zgodne. 艢nie偶yca w weekend b臋dzie. Pytanie jeszcze jak膮 trajektori臋 ni偶 艣r贸dziemnomorski obierze. Mo偶liwe s膮 alerty IMGW. Ps. To pierwszy ni偶. Kolejny wejdzie w niedziel臋. Ale tu poczekamy jeszcze na kolejne aktualizacje. https://lowcyburzpim.pl/2021/11/23/sniezyca-w-weekend-mozliwe-alerty-imgw/ Sie膰 Obserwator贸w Burz 鈥濻orry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jaros艂awa Tura艂y.

Co艣 dla burzowych wyjadaczy do poduszki. ;) Fot. Przemys艂aw Rodzik - 饾悘饾悺饾惃饾惌饾惃饾悹饾惈饾悮饾惄饾悺饾惒