Burze w Polsce 24.10.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Aktualna pogoda burzowa w Polsce - 24.10.2021

Dzie艅 dobry 馃檪 Ostatni dzie艅 tygodnia up艂ynie nam pod znakiem stopniowej poprawy warunk贸w pogodowych. Zachmurzenie umiarkowane i ma艂e, okresami wzrastaj膮ce do du偶ego. Opady je艣li wyst膮pi膮 b臋d膮 s艂abe i zanikaj膮ce, nawet wiatr nie b臋dzie ju偶 tak bardzo dokuczliwy jak w ostatnich dniach. Na og贸艂 s艂aby i umiarkowany z kierunk贸w zachodnich. Tylko temperatura maksymalna powietrza w najcieplejszym momencie dnia nie b臋dzie za wysoka i wzro艣nie w okolice 3-9掳C. W nocy z niedzieli na poniedzia艂ek, zw艂aszcza w rejonach podg贸rskich temperatura minimalna mo偶e spa艣膰 poni偶ej zera. Mi艂ej niedzieli 馃檪馃檪

Prognoza pogody na niedziel臋 i noc #noc W nocy miejscami pojawi膮 si臋 mg艂y. Temperatura spadnie do 0 lub lokalnie poni偶ej zera. Wiatru s艂aby. #Dzie艅 W niedziel臋 zachmurzeniiem ma艂e. Temperatura wyniesie ok 12/13 stopni Celsjusza w ca艂ym wojew贸dztwie. Wiatr s艂aby z po艂udnia. Barometry wska偶膮 w po艂udnie 1031 hPa. 呕yczymy mi艂ej nocy i niedzieli Lubuscy 艁owcy Burz :)

+++OSTRZE呕ENIE PRZED G臉STYMI MG艁AMI+++ Okres obowi膮zywania 23.10.2021 23:00 - 24.10.2021 12:00 Dzi艣 w nocy oraz jutro rano w wielu miejscach w naszym wojew贸dztwie pojawi膮 si臋 warunki do g臋stych mgie艂 spowodowane s艂abym wiatrem i wysok膮 wilgotno艣ci膮 powietrza. Najwi臋ksze ryzyko mgie艂 jest w zag艂臋bieniach terenu, zw艂aszcza w dolinach rzek i potok贸w. Kierowc贸w prosimy o rozwa偶n膮 jazd臋!

Prognoza pogody na noc 23/24.10.2021 i dzie艅 24.10.2021r. W nocy po zaniku konwekcji si臋 rozpogodzi. Z powodu du偶ej wilgoci nad ranem w wielu miejscach pojawi膮 si臋 mg艂y. Noc zimna, w wielu miejscach temperarura spadnie do 0 stopni. W niedziel臋 do艣膰 d艂ugo b臋d膮 utrzymywa膰 si臋 g臋ste mg艂y, ale do po艂udnia powinno si臋 wsz臋dzie rozpogodzi膰. B臋dzie wreszcie s艂aby wiatr. Niestety temperarura niezbyt wysoka, maksymalnie do +10 stopni.