Burze w Polsce 24.09.2021. Sprawdź najnowsze informacje

Jesień także potrafi być piękną porą roku 😍

Po ostatnich godzinach w których dawał nam się we znaki bardzo silny wiatr i niskie ciśnienie (powodujące bóle głowy) przyda nam się chwila odpoczynku. Często bywało tak że w weekend była zła pogoda a w tygodniu było pięknie. Tym razem to w weekend będzie ciepło i przyjemnie. Najcieplej będzie na południowym zachodzie kraju. Wysyłaliście nam linki do pewnych stron które atakowały clickbaitami mówiącymi o bombie i ciepła. Z pewnością temperatur 30-sto stopniowych nie będzie. Ale dwudziestki się zdarzą zapraszamy do artykułu. https://lowcyburzpim.pl/2021/09/24/cieply-i-przyjemny-weekend/ Sieć Obserwatorów Burz „Sorry. Taki mamy klimat" czyli pogoda pod oknem Jarosława Turały.

KOLEJNY DZIEŃ Z SILNYM WIATREM, POTEM POPRAWA POGODY Przed nami kolejna doba z silnym wiatrem. Już jutro ponownie powieje nieco mocniej na terenie naszego województwa. Najsilniejszych porywów spodziewamy się między godz. 10:00 a 14:00. Wówczas podmuchy wiatru mogą osiągać nawet 50 km/h, potęgując odczucie chłodu pomimo temperatur zbliżających się do 20 stopni. Dodatkowo raczej nie mamy co liczyć na więcej chwil ze słońcem, chyba że późniejszym popołudniem i pod wieczór. Wiatr natomiast prawdopodobnie niemal zupełnie ucichnie w nocy z soboty na niedzielę, i utrzyma się bardzo słaby, ledwo odczuwalny w ciągu niedzieli. Temperarury pojutrze w większości powiatów powinny przekroczyć 20 stopni Celsjusza, a i możemy spodziewać się przejasnień i rozpogodzeń. Warto zaplanować sobie ten dzień i spędzić go w plenerze, bo pogoda szykuje się piękna! Fot: Krzysztof Machowiec #wrzesien #lowcyburz #lowcyburzlodzkie #pogoda #wiatr

Prognoza pogody na noc 24/25.09 i dzień 25.09.2021r. W nocy zachmurzenie duże. Na zachodzie może słabo popadać. Temperatura minimalnie +10/+12 stopni. W ciągu dnia przewaga chmur z przelotnymi opadami, ale jest szansa na rozpogodzenia. Wiatr dość silny. Temperaura do +17/+19 stopni.

Od jutra powrót ciepła🌡️🍁 W niedziele możliwe nawet 25°C. Poniżej fotka z dziejszego poranka. Było pięknie ‼️ Autor Patrik Bebenka Prognoza weekendowa dla powiatu myszkowskiego oraz okolic ** - Myszkowscy Łowcy Burz

Training storms - zjawisko oznaczające przejście kilku ośrodków burzowych nad tym samym obszarem jeden po drugim w krótkim odstępie czasowym. Właśnie to zjawisko 26 czerwca 2020 roku wywołało powódź błyskawiczną w wielu rejonach Podkarpacia. Zjawisko to zostało spowodowane wystąpieniem przynajmniej trzech superkomórek burzowych (SC). Tego dnia najbardziej ucierpiały powiaty: rzeszowski, jarosławski, przeworski, łańcucki, przemyski gdzie woda wyrządziła ogromne szkody. Także następnego dnia Training Storms przeszedł przez powiat jasielski gdzie również wyrządził ogromne szkody. W godzinach południowych nad podkarpaciem zaczęły się tworzyć pierwsze ośrodki burzowe. W przeciągu kilku godzin spadło od 148mm do 154mm deszczu na każdy metr kwadratowy. Zazwyczaj małe, spokojne rzeczki i potoki zamieniły się w rwące rzeki które wyrządził ogromne szkody w wielu miejscach na podkarpaciu. Uszkodzone zostały drogi, oderwane przez wodę zostały ich fragmenty, zniszczeniu uległy mosty i przepusty, powstały osuwiska. Zostało zalane ponad 2700 budynków mieszkalnych oraz blisko 1600 budynków gospodarczych. Poszkodowanych zostało około 5300 osób, na szczęście nikt nie zginął. W miejscowości Kańczuga woda porwała wóz strażacki oraz busa w którym znajdowało się osiem osób. W akcji ratowniczej brały udział jednostki Państwowej Straży Pożarnej z województwa podkarpackiego oraz świętokrzyskiego, wiele jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej, Wojska Obrony Terytorialnej oraz Policja i Straż Graniczna. Dopiero gdy opadła woda można było zobaczyć jak wielkie szkody zostały wyrządzone przez przejście fali powodziowej. Ten dzień pozostanie w pamięci wielu mieszkańców podkarpacia. Pokazał także jak ważna jest regulacja rzek oraz budowa polderów przeciwpowodziowych. Cieplej i mniej opadów. Prognoza na weekend - IncusMeteo

