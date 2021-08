Burze w Polsce 24.08.2021. Sprawdź najnowsze informacje

"Prognoza burzowa na dziś (wtorek) Ważność: od godz. 08:00 dnia do godz. 20:00 dnia 24.08.2021 ☝Dziś burze możliwe będą jedynie na krańcach południowo-wschodnich Polski. Będą one występować w pobliżu strefy ciągłych opadów deszczu, związanych z niżem i lokalnie podwyższać całkowitą sumę opadów. W czasie burz opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. 🧐Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Wysp Brytyjskich, jedynie na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ odsuwającego się nad Ukrainę niżu. Na południowym wschodzie powietrze jest zasobne w wilgoć (TPW do 32 mm) oraz słabo niestabilne (LI do -3 K). Na tym obszarze prognozowane są również niewielkie wartości energii chwiejności (CAPE do 800 J/kg), co w połączeniu z oddziaływaniem niżu, może być wystarczające do utworzenia się punktowo występujących burz. Burzom, wbudowanym w strefę opadów deszczu, związaną z oddziaływaniem niżu, nie będą towarzyszyć intensywne zjawiska. Opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. Burze mogą tworzyć się już w godzinach okołopołudniowych, a warunki do ich występowania nad Polską prognozowane są jedynie do godzin późno popołudniowych. Wieczorem nie będzie już szans na występowanie burz nad Polską. #burzaalert #imgw #burze #prognoza ☝Ostrzeżenia i komunikaty meteorologiczne śledź na: https://meteo.imgw.pl/dyn/#osmet=true. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku dotycząca burz w naszym kraju, opublikowana 24.08.2021. Śledź razem z nami aktualną sytuację pogodową w Polsce.

Burza to bardzo częste zjawisko, które pojawia się w Polsce i może wyrządzić wiele szkód. Dlatego warto śledzić informacje o burzowej pogodzie, aby odpowiednio się do niej przygotować. Sprawdzaj razem z nami nowe wiadomości o burzach w Polsce. Może będzie ona w twojej okolicy?

Prognoza burzowa na dziś (wtorek) Ważność: od godz. 08:00 dnia do godz. 20:00 dnia 24.08.2021 ☝Dziś burze możliwe będą jedynie na krańcach południowo-wschodnich Polski. Będą one występować w pobliżu strefy ciągłych opadów deszczu, związanych z niżem i lokalnie podwyższać całkowitą sumę opadów. W czasie burz opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. 🧐Polska znajduje się pod wpływem wyżu znad Wysp Brytyjskich, jedynie na południowym wschodzie kraju zaznacza się jeszcze wpływ odsuwającego się nad Ukrainę niżu. Na południowym wschodzie powietrze jest zasobne w wilgoć (TPW do 32 mm) oraz słabo niestabilne (LI do -3 K). Na tym obszarze prognozowane są również niewielkie wartości energii chwiejności (CAPE do 800 J/kg), co w połączeniu z oddziaływaniem niżu, może być wystarczające do utworzenia się punktowo występujących burz. Burzom, wbudowanym w strefę opadów deszczu, związaną z oddziaływaniem niżu, nie będą towarzyszyć intensywne zjawiska. Opady deszczu nie powinny przekraczać 15 mm, a porywy wiatru 65 km/h. Burze mogą tworzyć się już w godzinach okołopołudniowych, a warunki do ich występowania nad Polską prognozowane są jedynie do godzin późno popołudniowych. Wieczorem nie będzie już szans na występowanie burz nad Polską.

Sytuacja burzowa - stan z godz. 00:28 (24.08.2021) Burze występują nadal w rejonie Bieszczad. Wyładowania nie są już tak częste jak miało to miejsce przed dwiema godzinami. Nieco niższe jest również natężenie opadów i wynosi obecnie do 5-10 mm/h. Porywy wiatru notowane na Połoninie Wetlińskiej nie przekraczają 60 km/h. W ciągu kolejnych godzin szansa na wystąpienie burz nad Polską będzie coraz mniejsza. Strefa burz, które przechodzą obecnie przez Bieszczady przemieści się bowiem bardziej na wschód, nad Ukrainę.

Ostatnia aktualizacja modeli nie jest optymistyczna. Każdy z modeli przewiduje możliwość wystąpienia intensywnych opadów do końca tygodnia w różnych regionach kraju. W wielu regionach będzie mogło spaść nawet ponad 50-70mm deszczu. Niestety kolejne intensywne opady deszczu miałyby wystąpić w województwach, które najbardziej ucierpiały obecnymi ulewami. Mogłoby to znacznie pogorszyć obecną sytuację. Na ten moment sytuacja wydaje się byc opanowana. Nie mamy żadnych stanów alarmowych i tylko 4 stany ostrzegawcze. W ciągu nadchodzących godzin bilans ten może wzrastać. Ilość stanów rzek: - stan wysoki: 55 - stan ostrzegawczy: 4 - stan alarmowy: 0 Tragiczna burza nad Tatrami. Zarejestrowano uderzenie pioruna i potworny grzmot (FILM)

22 sierpnia 2019 To jeden z najtragiczniejszych dni w historii Tatr. W wyniku uderzenia pioruna zginęło 5 osób, a 157 zostało rannych. Nieodpowiednie miejsce. Nieodpowiedni czas. Zrządzenie losu. Tagiczne w skutkach zignorowanie pogarszających się warunków pogodowych. kiedy uderzył piorun, na szczycie Giewontu znajdowały się setki osób. Bilans zmarłych i poszkodowanych wprawił w osłupienie ratowników TOPR, którzy z taką tragedią nigdy wcześniej się nie mierzyli. Czy to nas czegoś nauczyło? Czy wyciągnęliśmy wnioski? Czy w końcu zanim wyjdziemy w góry, wejdziemy do wody czy ruszymy w teren przygotujemy odpowiednie siebie i bliskich? Czy weźmiemy odpowiedni sprzęt, ubrania? A PRZEDE WSZYSTKIM CZY NAJPIERW SPRAWDZIMY WARUNKI POGODOWE? Wyjdzie w praniu. Wszystko zweryfikuje natura. Szybciej niż się spodziewamy.

[AKTUALIZACJA 22:46] Obecnie opady występują w większej części kraju. Opady w dalszym ciągu mają nasilone natężenie. Intensywność opadów osiąga głównie 2-5mm/1h. Gdzieniegdzie natężenie opadów jest jeszcze większe. Osiąga lokalnie nawet 5-10mm/1h (na Podkarpaciu w czasie przechodzenia burz do 10-15mm/1h). Od początku dnia spadło przeważnie 20-30mm deszczu. Najwięcej deszczu w dalszym ciągu spadło w woj. Lubuskim. Tam sumy mogą dość znacznie przekraczać 100mm deszczu. Niestety nie odbyło się bez podtopień oraz licznych zalań. Zalane zostały ulice między innymi w Kielcach (woj. Lubuskie), Poznaniu (woj. Wielkopolskie) oraz w Głogowie (woj. Dolnośląskie). Podtopione zostały ulice też w Wieluniu (woj. Łódzkie). W ciągu nadchodzących godzin podtopień będzie przybywać w województwach centralnych, wschodnich oraz południowych. Ilość stanów rzek: - stan wysoki: 56 - stan ostrzegawczy: 3 - stan alarmowy: 0

Prognoza pogody na #Wtorek i noc. #Noc Nocą na południu województwa jeszcze umiarkowanie, a miejscami intensywnie popada deszcz, nad ranem opuści nasze województwo. Na północy województwa bez opadów. Temperatura spadnie do 9/10 na północy i do 11/12 na południu województwa. Wiatr słaby z północnego wschodu. #Dzień We wtorek więcej chwil ze słońcem w całym województwie. Temperatura wyniesie na ogół 19/20 stopni w całym regionie. Wiatr słaby miejscami umiarkowany z północnego wschodu. Barometry wskażą w południe 1025hPa. Życzymy miłej nocy i wtorku Lubuscy Łowcy Burz 🙂

Szybkie omówienie aktualnej sytuacji pogodowej w krótkim vlogu. Link w komentarzu.

Sytuacja burzowa - stan z godz. 22:28 (23.08.2021) Burze występowały w ostatnim czasie głównie w Bieszczadach. Pojedyncze wyładowania towarzyszyły również komórkom konwekcyjnym na Opolszczyźnie, w rejonie Głubczyc. Natężenie opadów w czasie burz sięga 10-15 mm/h. Nie notuje się silnych porywów wiatru w rejonie burz, ale można szacować, że lokalnie mogą one osiągać do około 60 km/h. W kolejnych godzinach burze najbardziej prawdopodobne będą w rejonie Bieszczad, choć warunki do ich rozwoju występować będą przynajmniej przez najbliższe godziny wzdłuż całej południowej granicy Polski. Natężenie opadów deszczu i prędkość porywów wiatru pozostaną na podobnym poziomie do obserwowanego obecnie.

Pada, pada, i padać będzie. Poświęćmy zatem trwający czas deszczu na porozmawianie... również o deszczu, ale w zgoła innej postaci. Wróćmy wspomnieniami do 28 lipca 2021 r. Był to ciepły dzień, który przyniósł w województwie łódzkim popołudniowe burze. Jeden z naszych łowców w gminie Lutomiersk złapał taką superkomórkę burzową. Czym ona jest i po czym można ją rozpoznać? W meteorologii mówimy o komórce burzowej jako pojedynczej chmurze cumulonimbus, charakteryzujacej się występowaniem wyładowań atmosferycznych, nazywanych piorunami. Upraszczając zagadnienie, można by powiedzieć - pojedyncza składowa burzy. O superkomórce burzowej mówimy wtedy, gdy mamy do czynienia z taką właśnie pojedynczą komórką burzową, ale wyposażoną w prąd wstępujący. Ów prąd wstępujący jest niezwykle niebezpiecznym "asortymentem", w jaki wyposażona jest superkomórka burzowa. Prąd ten, w zależności od jego siły, może powodować opady gradu o znacznej średnicy, nawalne i gwałtowne opady deszczu, a także trąby powietrzne. To wszystko sprawia, że burze wywoływane przez superkomórki burzowe są potencjalnie najgroźniejszymi i najbardziej niebezpiecznymi, jakie mogą przechodzić w naszym klimacie. Jedną z cech charakterystycznych superkomórki burzowej jest występowanie typowej chmury, nazywanej chmurą stropową. Jest to chmura, doczepiona jakby od spodu do podstawy chmury burzowej. Na poniższym zdjęciu chmura stropowa jest doskonale widoczna w samym środku kadru, widząc dużo niżej niż pozostała część superkomórki. Im lepiej rozwinieta jest chmura stropowa i im niżej ona się znajduje, tym większe występują szanse na to, że tworzący się lej kondensacyjny zetknie się z ziemią w postaci tornada. W superkomórce burzowej chmura stropowa jest "podstawą" prądu zstępującego. Fot: Michał/ Łowcy Burz Łódzkie

