Burze w Polsce 24.02.2022. Sprawdź najnowsze informacje

Traktujemy o pogodzie, ale ten post nie mógł być inny. O 4:00 wojska rosyjskie rozpoczęły inwazję na wolny, suwerenny kraj, jakim jest Ukraina. A więc wojna. I to obok naszych granic. :( Lata lecą. Natura ludzka jednak się nie zmienia. Chęć niszczenia i zabijania tkwi w niektórych bardzo głęboko. To tylko moje przypuszczenia, ale okienko spokoju i pokoju w Europie rozpoczęte od ~99 roku właśnie zostało zamknięte. Następuje gwałtowna destabilizacja europejskiego ładu. A cała sytuacja z "wyzwalaniem Ukrainy" przez Rosję i działaniem metodą "salami" przypomina aż nadto lata 38 (obieranie Czechosłowacji z terenów) i 39 (wyzwalanie bratniego narodu)... Co więcej, to krok od III wojny światowej. Sytuacja jest naprawdę zła. Zdjęcia bombardowanych dziś ukraińskich miast.